影／重啟核四惹熱議 台灣基進狠嗆韓國瑜：請多做功課

2019-08-22 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今直播「當禿子遇上土條」能源國政說明會，親筆簽下「同意核四起封」公投連署，並會同國政顧問團總召張善政等人，主張在「人民同意」、「安全無憂」兩項前提下重啟核四。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋直嗆「請韓國瑜及他的國政顧問多做功課」，別被韓粉、核電幫、馬英九舊官僚綁架。

台灣環保聯盟、wecare高雄、台灣基進共同舉辦記者會，即時回應韓國瑜今發表的能源國政說明會。

台灣環保聯盟痛批擁核幫刻意製造缺電、漲電價、空氣變差等假新聞，還援引數據佐證，今年中午用電尖峰時段太陽能發電量已經相當於一座核電廠。張博洋進一步表示，發展再生能源不只能培養國內產業鏈，還能培育新一代能源人才，一旦重啟核四，只會讓錢被國外賺走，且完全無法達到韓國瑜所主張的「拚經濟」目的，「請韓事長在數學上多做功課」。

張博洋砲火猛開，嗆要請開口閉口國際化的韓國瑜及其顧問團隊多做功課，「不要被韓粉、核電幫、馬英九舊官僚綁架。」

台北市長柯文哲今回應核四重啟議題時，也忍不住譏諷韓的「人民同意、安全無憂」兩大重啟核四前提是「廢話」，更直說核四是道頭痛題目，自己甚至也曾想過「認賠殺出」。新北市長侯友宜曾提「目前核四是假議題」，因為燃料棒等都不在，目前看起來已停役，好好地守著核能安全才是他要的。

張博洋表示，連侯友宜都以新北市民安全、環境為優先考量，「高雄落跑市長」看到新北市這樣反核四，「應該感到羞恥」。