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影／藍委公布府內癮君子 蔡英文：爆料人顯然沒做功課

2019-08-22 15:58聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

國民黨立委曾銘宗上午表示接獲「深喉嚨」以總統府信封寄出檢舉函，其中更公布了「總統府高層抽煙名單」以及在府內的抽菸地點，蔡英文總統下午出席活動後回應，爆料人明顯沒有做功課，與現實狀況不符合。

蔡英文總統（中）下午出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開...
蔡英文總統（中）下午出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑」記者會 ，與眾人一同合影留念。記者陳正興／攝影
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蔡英文總統（左二）下午出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷...
蔡英文總統（左二）下午出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑」記者會 ，在致詞時也巧遇麥克風頻頻出問題，身旁的人與隨扈連忙遞上麥克風解圍。記者陳正興／攝影
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蔡英文總統（左二）下午出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷...
蔡英文總統（左二）下午出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案投入健康關懷開跑」記者會致詞 。記者陳正興／攝影
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總統府抽菸蔡英文私菸

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