呂秀蓮：小英若再誇口台灣是因為她 未免太自大自負

2019-08-22 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮。聯合報資料照片 分享 facebook 香港問題持續延燒，蔡英文總統數度強調，「只要有我在，不會讓台灣成為下一個香港。」不過前副總統呂秀蓮今天表示，過去大家支持民進黨或蔡英文總統，是因為美國支持，但三天前總統府應該得到警訊，因為AIT（美國在台協會）到高雄去看高雄市長韓國瑜，並歡迎韓以總統候選人身份訪問華府。

呂秀蓮說，AIT到高雄去看高雄市長韓國瑜，並歡迎韓以總統候選人身份訪問華府，「我們看到香港很短時間會有很不一樣變化，小英若再繼續誇口，香港是因為台灣，台灣因為她，我想她未免太自大、太自負。」她強調，台灣人民應該共同保護台灣，不要太相信總統，過去很多總統讓人失望，應該嚴厲檢驗每個總統候選人。

呂秀蓮表示，不能看到香港亂局就告訴台灣人民，只有蔡可以救台灣，不要被騙了，「我想美國AIT會邀韓國瑜去美國訪問，美國終於也在反省」。她也表示，真正保護人民的，要讓台灣每一個人民有保護國家的權利跟武器，也就是信賴人民，不必再信任總統。

呂秀蓮今天舉行「八二三東西傳奇記者會」 ，她接受媒體提問時表示，她公開呼籲，大家必須從政黨解放出來，「不是你的黨支持誰你就一定要支持他，要做有智慧的選民，候選人不要認為那麼輕鬆。」她也說，過去大家認為含淚也要投票，但從前總統馬英九開始，大家含淚不投票了。

呂秀蓮也批評，國民黨的家務事她無意評論，但政黨黨內初選充滿瑕疵，民進黨是假象團結，假象民主，國民黨則陷入嚴重分裂，她呼籲大家不要再迷信初選結果，選民要比候選人水準更高，要讓候選人知道，要聽選民意見，選民超越政黨，超越藍綠，誰支持和平中立，她就支持。