不滿民進黨立委全面提名 時力嗆：已破壞兩黨默契

2019-08-22 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



民進黨昨日通過多位艱困選區的立委提名人選，包括時力已提名律師陳雨凡的信義、南松山選區，確定徵召台北市議員許淑華參選，打破時力與民進黨先前達成的「一方已提名選區，另一方暫不提名」默契。對此，時力中央黨部發出新聞稿表示深表遺憾。時代力量黨主席徐永明昨日強調，將繼續努力、延續前任黨主席邱顯智和民進黨對談的基礎，持續展開對話與合作。

時力中央黨部表示，羅文嘉昨日在中執會上表示，台灣面對中國、國民黨，沒有分裂本錢，他與徐永明是好同學，愛台灣的心都是一樣的。對此，徐永明昨日在記者會也表明，自己在前兩次總統大選都是投給蔡英文，捍衛本土政權的決心未曾改變。但時代力量認為，「愛台灣」不能淪為口號、話術，更需要是對人民的承諾。

時力中央黨部指出，羅文嘉表明汐止選區是「讓給國民黨」的談話，更是輕看時代力量長期的耕耘，時代力量在揭弊、問政的成績有目共睹，必能爭取到最大支持，獲得選舉勝利。時代力量認為，羅文嘉作為它黨秘書長的發言格局，可以更有高度與深思熟慮。

時力中央黨部說明，對於如何在2020年選舉中擴大本土勢力的支持，並堅守公平正義的軸線，時力認為，並不是一味喊「保台」口號就可以解決。時力肯定總統蔡英文的改革決心，但該履行的政策承諾，也必須回應人民，例如《最低工資法》、《礦業法》和「實價登錄2.0」等。民進黨如何在2020年選舉延續本土政權，關鍵是找回這三年對於執政感到失望的支持者，並說服他們將選票繼續投給蔡英文。