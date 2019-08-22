親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
國民黨整合困局
致癌空汙揪源頭
政治
軍事
綜合

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

數位身分證明年10月換發 未來結合手機免攜卡

韓國瑜變了？ 學者：找回2018年的感動才能打選戰

2019-08-22 14:57聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

韓國瑜去年在選高雄市長時，「高雄發大財」、「愛與包容」的口號深植人心，但在確定參選總統後，至今仍未找到令人感動的選戰主題，反倒困在層出不窮的口水戰中，「非典韓國瑜」已不復見。學者認為，韓國瑜現在的應對就像一般的傳統政治人物，反而畏首畏尾，無法施展。必須找回2018年那個讓人感動的韓國瑜，才能讓他靜下心來打這場選戰。

台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，韓國瑜去年讓人最感動的，就是從逆境中一路帶著微笑逆轉勝，相較於過去藍綠選舉都喜歡用比較激進的態度批評，韓國瑜的愛與包容讓人民看到不一樣的政治文化，也讓整股韓流旋風興起。

賴祥蔚說，去年韓國瑜本來以為自己一定會輸，沒什麼好怕，反而讓選情更穩，但今年從領先到怕輸，表現出很多焦慮。韓國瑜可能要想一想，要怎麼找回2018年讓人感動的那個韓國瑜，這才是能夠讓他靜下心來打這場選戰的關鍵。

賴祥蔚認為，韓國瑜只要認真實踐他所說的愛與包容，那這些負面消息都不會變成攻擊他的要害，相較於過去回應妙語如珠的韓，現在很多反應很直接又有瑕疵，譬如打麻將，跟過去非典型充滿智慧的韓國瑜不一樣，韓現在就是一般的政治人物，已經不是那個讓人期待又耳目一新的韓國瑜，「韓國瑜太在意總統這個選戰了，難以談笑用兵，反而畏首畏尾，無法施展」。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪指出，韓國瑜最大的問題在於應對跟行銷出了問題。他指出，不管是打麻將還是被國家機器監視，一開始都講得斬釘截鐵，最後又縮回去，這樣的反應跟傳統的政治人物沒什麼兩樣，相較於過去庶民、爽朗的形象，現在韓陣營的回應就像小孩吵架，進退失據。

「既然要庶民就庶民到底！」包正豪認為，政治人物打麻將和喝酒都不是壞事，又不是聖人，大方承認根本沒關係，只要不要因此誤事就好。但韓被抓到說謊，這樣的謊只會不斷被拿來引用，最後不管韓解釋了什麼，都可能被認為都在說謊。

網路溫度計執行長林慧珍說，韓國瑜去年的「高雄發大財」確實成為他有利的選舉口號，但自韓上任後受到治理和政策的考驗，即使當初的發大財讓他助攻，現在反而成為他最大的考驗，在關鍵字上面，「草包逐漸取代發大財」。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
分享

韓國瑜2020選舉

相關新聞

韓國瑜提能源三大政策 貫徹「空汙傷害你、我們照顧你」

2019-08-22 13:54

陳麗娜稱有追蹤器遭打臉 網友留言喊「照片呢？」

2019-08-22 14:32

如何重啟核四？ 張善政提出兩點釋疑

2019-08-22 14:14

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

愛吃香蕉不等於是猴子？ 柯志恩：徐國勇牽拖蔡賴蘇了

2019-08-22 14:50

韓國瑜兩個前提下重啟核四？ 林智群：土條以為是真愛？

2019-08-22 14:33

重啟核四 黃士修：藍別怕得罪3成反核者

2019-08-22 14:14

藍：韓議題整合不到位 綠：草率政策

2019-08-22 14:13

林智鴻指93坑洞算韓國瑜的？王鴻薇：都是菊朝留下的

2019-08-22 14:13

重啟難 經部次長：韓當兩任總統也做不到

2019-08-22 14:13

侯友宜：沒核安就沒核電

2019-08-22 14:12

韓提兩條件 柯笑諷：廢話

2019-08-22 14:11

美日要人到訪 韓國瑜：是對高雄、可能也對我的重視

2019-08-22 13:36

選戰反守為攻 國民黨要助韓國瑜重掌主導議題設定

2019-08-22 13:22

國家機器介入是動搖國本！ 葉毓蘭：請韓市長提告吧！　　

2019-08-22 12:56

韓國瑜推核四侯友宜不跟 藍營：顯示事前沒問朱立倫

2019-08-22 12:51

韓國瑜提重啟核四 行政院：艱困不可行

2019-08-22 12:48

韓國瑜接待日本賓客遲到25分 賓客諒解但議員不諒解

2019-08-22 12:43

韓國瑜覺得被監控不奇怪 黃暐瀚：可以請總統去調查嗎？

2019-08-22 12:42

韓國瑜國政起手式就是核四 黃士修：不能畏懼3成反核

2019-08-22 12:42

韓國瑜拋兩條件重啟核四 歷任環保署長這樣看

2019-08-22 12:40

老是出演受害者 對韓國瑜選情百害無一利

2019-08-22 12:27

侯友宜核四立場打臉韓國瑜？ 游淑慧說：錯！

2019-08-22 12:24

評韓國瑜追蹤器 宅神：辯護將領的公信力全回幼稚園

2019-08-22 12:21

追蹤器自導自演？ 謝龍介今提證據來源

2019-08-22 12:10

侯友宜打臉韓國瑜「核四假議題」 他：藍營矛盾秀下限

2019-08-22 12:04

堆公文說嘴讓人痛徹心扉？ 他說孫運璿中風前還在批公文

2019-08-22 11:48

核四是假議題？ 侯友宜：不反核，但沒核安就沒核電

2019-08-22 11:27

韓國瑜談「兩條件」下重啟核四 柯P狂笑譏諷：廢話

2019-08-22 10:59

國家機器監控韓？ 林右昌：行正坐直，一點都不用擔心

2019-08-22 09:23

總統府要韓國瑜提告 孫大千：擺明吃被害人豆腐

2019-08-22 09:04

韓國瑜和美方為何由淡轉濃？其實AIT的考驗還沒完…

2019-08-22 08:00

韓國瑜：非核政策躁進 兩前提下重啟核四

2019-08-22 00:24

觀察站／主帥陣前一直挨打 韓團隊競選腳步紊亂

2019-08-22 00:17

韓國瑜：我們會和美國一直站在一起

2019-08-22 00:11

經部酸韓國瑜：不會喊聲發大財 核廢就消失

2019-08-22 00:07

韓自曝38年前…在美僑俱樂部打工當警衛

2019-08-22 00:02

座車追蹤器疑雲 高市府改口：疑似跡證待查

2019-08-21 23:55

看AIT處長與韓國瑜合照 陳水扁：韓不可能中途被「換柱」

2019-08-21 21:24
看更多

熱門文章

韓國瑜要重啟核四 侯友宜：假議題，因燃料棒都不在了

2019-08-21 15:16

軍事專家：台灣花四代機的價格 買即將淘汰的三代機F-16V

2019-08-21 20:34

郭柯王結盟有譜！「823」紀念活動3人將同框

2019-08-21 21:13

監院調查：北農支用浮濫 逝世慰問金竟高達30萬

2019-08-22 00:33

韓國瑜車子裝追蹤器？ 王淺秋：是有疑慮

2019-08-21 18:27

韓國瑜接待日本賓客遲到25分 賓客諒解但議員不諒解

2019-08-22 12:43

韓國瑜談「兩條件」下重啟核四 柯P狂笑譏諷：廢話

2019-08-22 10:59

【即時短評】F-16是撿便宜或冤大頭 答案沒那麼簡單

2019-08-21 21:54

總統府要韓國瑜提告 孫大千：擺明吃被害人豆腐

2019-08-22 09:04

當韓民調持續下修 楊文嘉：刮一個「謝」字就可停手了

2019-08-21 17:50

韓國瑜和美方為何由淡轉濃？其實AIT的考驗還沒完…

2019-08-22 08:00

協尋市長？ 林于凱：日本青年局議員團90人空等韓市長

2019-08-22 12:04

新身分證明年砸48億換發 未結合駕照、健保卡

2019-08-22 11:06

專家：新F-16將大增防空實力 飛官不足問題難解

2019-08-21 16:00

追蹤器自導自演？ 謝龍介今提證據來源

2019-08-22 12:10

評韓國瑜追蹤器 宅神：辯護將領的公信力全回幼稚園

2019-08-22 12:21

新聞眼／買回「毛胚機」彈藥得再花錢

2019-08-22 00:07

禿子周日會燕子 台中最新民調：蔡47.3%、韓33.3%

2019-08-22 10:45

陸質疑美對台軍售違反817公報 美：符合台灣關係法

2019-08-22 03:42

看AIT處長與韓國瑜合照 陳水扁：韓不可能中途被「換柱」

2019-08-21 21:24

詹惟中解4人姓名 點名「他」當韓國瑜副手最適合

2019-08-22 13:04

王定宇：軍購F-16V單價1.2億美元 低於市場價

2019-08-21 22:29

影／親藍智庫民調出爐 學者：最終仍是藍綠對決

2019-08-21 17:48

因為這3個原因 蕭美琴決定接受徵召

2019-08-21 16:29

觀察站／主帥陣前一直挨打 韓團隊競選腳步紊亂

2019-08-22 00:17

蘇揆拍板！新身分證只露4項個資 確定會有國旗

2019-08-21 20:13

侯友宜核四立場打臉韓國瑜？ 游淑慧說：錯！

2019-08-22 12:24

戰鬥個裝不耐用動輒開花破損 軍備局出來面對了

2019-08-22 12:10

與姚恩怨仍獲提名 高嘉瑜灑淚：證明民進黨是包容政黨

2019-08-21 18:48

蕭美琴投入花蓮立委選舉 國民黨：絕不會陣前換將

2019-08-21 18:47

韓國瑜：非核政策躁進 兩前提下重啟核四

2019-08-22 00:24

空汙！高屏肺腺癌年增率是北部15倍

2019-08-22 00:29

國家機器很忙？羅智強：蘇貞昌最近吃了誠實豆沙包

2019-08-21 15:12

美前國防官員：F-16V提升不對稱接戰能力 痛擊來敵

2019-08-21 19:09

觀察站／三方結盟？ 攤牌關鍵時刻近了

2019-08-22 00:17

黃國昌棄選汐止 羅文嘉：不能綠變藍民進黨當然要提人

2019-08-21 19:43

獲徵召參選立委 高嘉瑜落淚：感謝黨不計前嫌

2019-08-21 18:11

沒徵召王世堅選立委失去樂趣？他嗆柯P：擔心一下自己好嗎

2019-08-21 15:42

提國家機器指控又大轉彎 王定宇：韓國瑜須公開道歉

2019-08-21 21:17

柯文哲嗆違法酒店 怎敢砸千萬裝潢

2019-08-22 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top