韓國瑜變了？ 學者：找回2018年的感動才能打選戰

2019-08-22 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



韓國瑜去年在選高雄市長時，「高雄發大財」、「愛與包容」的口號深植人心，但在確定參選總統後，至今仍未找到令人感動的選戰主題，反倒困在層出不窮的口水戰中，「非典韓國瑜」已不復見。學者認為，韓國瑜現在的應對就像一般的傳統政治人物，反而畏首畏尾，無法施展。必須找回2018年那個讓人感動的韓國瑜，才能讓他靜下心來打這場選戰。

台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，韓國瑜去年讓人最感動的，就是從逆境中一路帶著微笑逆轉勝，相較於過去藍綠選舉都喜歡用比較激進的態度批評，韓國瑜的愛與包容讓人民看到不一樣的政治文化，也讓整股韓流旋風興起。

賴祥蔚說，去年韓國瑜本來以為自己一定會輸，沒什麼好怕，反而讓選情更穩，但今年從領先到怕輸，表現出很多焦慮。韓國瑜可能要想一想，要怎麼找回2018年讓人感動的那個韓國瑜，這才是能夠讓他靜下心來打這場選戰的關鍵。

賴祥蔚認為，韓國瑜只要認真實踐他所說的愛與包容，那這些負面消息都不會變成攻擊他的要害，相較於過去回應妙語如珠的韓，現在很多反應很直接又有瑕疵，譬如打麻將，跟過去非典型充滿智慧的韓國瑜不一樣，韓現在就是一般的政治人物，已經不是那個讓人期待又耳目一新的韓國瑜，「韓國瑜太在意總統這個選戰了，難以談笑用兵，反而畏首畏尾，無法施展」。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪指出，韓國瑜最大的問題在於應對跟行銷出了問題。他指出，不管是打麻將還是被國家機器監視，一開始都講得斬釘截鐵，最後又縮回去，這樣的反應跟傳統的政治人物沒什麼兩樣，相較於過去庶民、爽朗的形象，現在韓陣營的回應就像小孩吵架，進退失據。

「既然要庶民就庶民到底！」包正豪認為，政治人物打麻將和喝酒都不是壞事，又不是聖人，大方承認根本沒關係，只要不要因此誤事就好。但韓被抓到說謊，這樣的謊只會不斷被拿來引用，最後不管韓解釋了什麼，都可能被認為都在說謊。