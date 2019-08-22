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藍批總統府內癮君子 邱俊憲：如游尚儒有抽菸願捐百萬

2019-08-22 14:53聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨立院黨團今天列出一份總統府內的「癮君子」名單，指控「癮君子」在總統府內抽菸與國安私菸案有關，其中提到總統府祕書長辦公室主任游尚儒，和游尚儒熟稔的民進黨籍高市議員邱俊憲即回嗆國民黨團，相識游尚儒10多年，從未見過也未聽聞游有抽菸，只要國民黨拿出游在總統府抽煙的證據，他願捐100萬元給董氏基金會作為菸害防制之用。

邱俊憲說，針對國民黨立院黨團今日召開記者會公開指控游尚儒為癮君子之事，他相識游10多年，從未見過也未聽聞游有在抽菸，國民黨立院黨團無的放矢，抹黑無極限。

「國民黨請公開道歉，否則當事人一定提告！」邱俊憲更對召開記者會的國民黨立委喊話，不要遇到總統府祕書長陳菊就發狂，只要拿出游在總統府抽煙的證據，他願捐100萬元給董氏基金會作為菸害防制之用。

邱俊憲強調，除了游赴英留學取得博士學位之外，他和游多年同事、朋友，但從未見到游有抽菸的習慣，更遑論在辦公室抽菸了；國民黨立院黨團胡亂指控、無的放矢，拜託立委大人們，務必請拿出證據，如國民黨對游的指控屬實，他個人願捐100萬元給董氏基金會；如果國民黨人憑空捏造、惡意抹黑，請國民黨立院黨團公開道歉，也捐100萬元給董氏基金會，一起為菸害防制盡點心力。

民進黨籍高市議員邱俊憲 表示，如國民黨團拿出總統府祕書長辦公室主任游尚儒抽煙的證...
民進黨籍高市議員邱俊憲 表示，如國民黨團拿出總統府祕書長辦公室主任游尚儒抽煙的證據，他願捐100萬元給董氏基金會。圖／聯合報資料照
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