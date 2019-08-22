藍批總統府內癮君子 邱俊憲：如游尚儒有抽菸願捐百萬

2019-08-22 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨立院黨團今天列出一份總統府內的「癮君子」名單，指控「癮君子」在總統府內抽菸與國安私菸案有關，其中提到總統府祕書長辦公室主任游尚儒，和游尚儒熟稔的民進黨籍高市議員邱俊憲即回嗆國民黨團，相識游尚儒10多年，從未見過也未聽聞游有抽菸，只要國民黨拿出游在總統府抽煙的證據，他願捐100萬元給董氏基金會作為菸害防制之用。

邱俊憲說，針對國民黨立院黨團今日召開記者會公開指控游尚儒為癮君子之事，他相識游10多年，從未見過也未聽聞游有在抽菸，國民黨立院黨團無的放矢，抹黑無極限。

「國民黨請公開道歉，否則當事人一定提告！」邱俊憲更對召開記者會的國民黨立委喊話，不要遇到總統府祕書長陳菊就發狂，只要拿出游在總統府抽煙的證據，他願捐100萬元給董氏基金會作為菸害防制之用。