初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市第2選區現任民進黨籍立委陳賴素美4月底初選落馬，改由市府前顧問黃世杰出征，事後陳賴以黃送白米、麵條等控告他違反選罷法，檢方認定其價格未超過30元，難以改變投票人意向等理由不起訴；對此，陳賴仍維持「不排除脫黨參選」態度，黃則盼陳賴不能只想自己，要替大局考量。

陳賴素美6月28日出庭時指控，黃世杰農曆年後透過團隊動員里長送白米、麵條及抹布等，雖然單一價格未超過30元，但黃一箱一箱送到各鄰里累積金額不少，且黃還舉辦餐會席開170多桌宴請不特定人士；陳賴當時說，若黃違法應被開除黨籍，反之如提告不成，自己「不排除脫黨繼續參選立委」。

檢方調查，黃世杰發送的麵條、白米等單價分別為15元、25元，且各自向製麵廠及新屋區農會訂購，都有相關單據佐證其價格，另抹布價值也明顯低於法定的30元，另外黃在第2選區，包含大園、觀音、新屋及楊梅等行政區，各自發送的文宣品也不同，屬於非重疊性發放。

而有關陳賴素美指控黃交付現金給里長部分，檢方經傳證10多名里長，大多表示沒收到錢，或者根本拒絕收受，其中僅有2人表示有收取黃提供的5000元至8000元現金，但目的是作為幫忙發文宣品的「工資」。

檢方認為，黃送的文宣價值品明顯低於法定30元，難以改變投票人意象，而給里長的5000元至8000元，應屬於競選期間正常的勞務關係，偵結認定黃犯嫌不足不起訴。

對此，陳賴素美今受訪表示，對於檢方處分結果感到失望，但目前還沒收到不起訴處分書，尚不清楚詳細內容，將會和團隊討論後再決定日後方向，但仍維持考慮「不排除脫黨參選」部分。