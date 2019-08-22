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初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市第2選區現任民進黨籍立委陳賴素美4月底初選落馬，改由市府前顧問黃世杰出征，事後陳賴以黃送白米、麵條等控告他違反選罷法，檢方認定其價格未超過30元，難以改變投票人意向等理由不起訴；對此，陳賴仍維持「不排除脫黨參選」態度，黃則盼陳賴不能只想自己，要替大局考量。

陳賴素美6月28日出庭時指控，黃世杰農曆年後透過團隊動員里長送白米、麵條及抹布等，雖然單一價格未超過30元，但黃一箱一箱送到各鄰里累積金額不少，且黃還舉辦餐會席開170多桌宴請不特定人士；陳賴當時說，若黃違法應被開除黨籍，反之如提告不成，自己「不排除脫黨繼續參選立委」。

檢方調查，黃世杰發送的麵條、白米等單價分別為15元、25元，且各自向製麵廠及新屋區農會訂購，都有相關單據佐證其價格，另抹布價值也明顯低於法定的30元，另外黃在第2選區，包含大園、觀音、新屋及楊梅等行政區，各自發送的文宣品也不同，屬於非重疊性發放。

而有關陳賴素美指控黃交付現金給里長部分，檢方經傳證10多名里長，大多表示沒收到錢，或者根本拒絕收受，其中僅有2人表示有收取黃提供的5000元至8000元現金，但目的是作為幫忙發文宣品的「工資」。

檢方認為，黃送的文宣價值品明顯低於法定30元，難以改變投票人意象，而給里長的5000元至8000元，應屬於競選期間正常的勞務關係，偵結認定黃犯嫌不足不起訴。

對此，陳賴素美今受訪表示，對於檢方處分結果感到失望，但目前還沒收到不起訴處分書，尚不清楚詳細內容，將會和團隊討論後再決定日後方向，但仍維持考慮「不排除脫黨參選」部分。

黃世杰則說，對於結果不意外，因文宣品在法律上已有穩定見解，陳賴指控部分也不是事實；他認為每個人都有參政權，但自己是經黨內公平初選代表參選，大家當時都有簽定承諾黨的機制，加上司法調查結果出爐，呼籲陳賴不可以只想著自己，應為黨、為整個大局做審慎思考。

立委參選人黃世杰表示，自己是經黨內公平初選後代表參選，呼籲陳賴不能只想著自己，應...
立委參選人黃世杰表示，自己是經黨內公平初選後代表參選，呼籲陳賴不能只想著自己，應替大局考量。圖／取自黃世杰臉書
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立委陳賴素美控告黃世杰違反選罷法，檢方偵結不起訴，陳賴表示仍維持「不排除脫黨參選...
立委陳賴素美控告黃世杰違反選罷法，檢方偵結不起訴，陳賴表示仍維持「不排除脫黨參選」態度。圖／報系資料照
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