聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣下屆立委增額，從1席增為2席，民進黨提名人選卻遲遲未出爐，民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，上屆以些微落差的北埔議員候選人范文鴻，表態有強烈意願參選二選區，民進黨地方基層的聲音也由他代為向中央轉達，建議徵召周江杰選1選區，范文鴻選2選區。

鄭朝方去年代表民進黨參選縣長落敗，原本被外界看好投入第2選區立委，但在彭瑞德建議中央提名人選，宣布范文鴻表態願意參選2選區立委後，鄭朝方也確定不投入立委選戰。

范文鴻白手起家創業，開設貨運公司，當了老闆之後，仍奮發向上攻讀博士，人生奮鬥歷程相當勵志。鄭朝方今天也特別與范文鴻回到「文鴻貨運行」，鼓勵范文鴻莫忘投入政治的初衷，懷抱為地方付出的初心，投入立委選戰。范文鴻則感謝黨部主委彭瑞德的薦舉，以及鄭朝方的肯定與力挺，讓他更堅定參選新竹縣立委的選舉。

范文鴻表示，今天特別到他的貨運行正是代表他不忘初心，他是一位基層的政治工作者，已經在新竹縣地方耕耘了許久，深刻感受新竹縣的長久以來的停滯不前，這次參選新竹縣2選區立委選舉，他會以大貨車的衝勁，來拉動長期停滯的新竹縣，也期許自己能夠像鄭朝方一樣，打一場不一樣的選戰，請大家期待。