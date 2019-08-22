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接待日本賓客遲到25分鐘挨轟 韓國瑜：日方都諒解

美日要人到訪 韓國瑜：是對高雄、可能也對我的重視

2019-08-22 13:36聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

繼與美國在台協會處長酈英傑會面之後，高雄市長韓國瑜今天上午接見日本自民黨青年局長眾議員佐佐木紀和自民黨國會及地方議員90多人。對於美方和日方人員相繼到訪，韓國瑜表示，相信是對高雄的重視，可能也是對他個人的重視，希望能夠進一步理解高雄和他。

韓國瑜接見日本賓客後受訪時表示，這次日方大概有90位參訪團，這裡面有非常多中央級和地方級的議員，這個是對未來日本跟台灣的青年交流非常的重要，這次是日本自民黨青年局局長佐佐木紀親自帶隊，佐佐木紀特別說未來希望從日本這邊請更多的學生到台灣學習中文和一些其他的事物，跟台灣的青年有交流的機會，高雄非常歡迎，也希望佐佐木紀回去之後能推動類似計畫。

韓國瑜表示，他有向日方提出因為日本冬天非常冷，所以拍電影跟電視劇的時候，歡迎來高雄、來南台灣拍攝電影電視。另外，日本職業棒球、職業運動比賽也非常蓬勃發展。這些選手在冬天要訓練，要送到夏威夷，夏威夷的物價可能比較貴，歡迎送到台灣，尤其是南部、尤其高雄，這裡的相對物價比較便宜，而且天氣一樣是非常的好。高雄希望在職業運動、文創、電影、電視方面在冬天時能夠跟日本方面更密切的合作。

高雄市長韓國瑜（右五）今天上午接見日本自民黨青年局長眾議員佐佐木紀和自民黨國會及...
高雄市長韓國瑜（右五）今天上午接見日本自民黨青年局長眾議員佐佐木紀和自民黨國會及地方議員。記者楊濡嘉／攝影
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