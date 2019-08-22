選戰反守為攻 國民黨要助韓國瑜重掌主導議題設定

2019-08-22 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜獲提名後，因各種黑韓攻擊與質疑，失去議題主導權，讓聲勢不斷下挫。國民黨周二黨中央與韓競選總部首次對接會議中達成共識，黨將協助韓強化政策論述，拿回議題設定主導權，重理選戰節奏。

黨務人士表示，韓國瑜國政顧問團已就位，未來可望提出中央與地方有亮點政策，像去年高雄市長選戰過程所提創意政見引起討論，將選民重新拉回思考究竟選誰才能帶給他們好生活，韓也不會再身陷諸如打麻將等黑韓議題。

挺吳派中常委也說，縣市黨部轉型為總統與立委選舉競選總部架構已逐漸成形，韓國瑜目前一周一縣市拜廟行程模式約9月中就會結束，之後將改由縣市黨部規劃更多元下鄉走訪基層形式，暢談地方建設理念，韓「不是蔡英文，只會拜廟，講不出東西」。

韓國瑜代表國民黨參選總統以來，競選聲勢與民調走弱。黨務人士分析，主要受3因素影響：第一是黨內郭王整合問題讓支持者沒信心，其次則是香港反送中事件拉低藍營支持，第三就是韓自己身陷黑韓攻擊，連妻子李佳芬都中招。

黨務人士認為，就因為韓國瑜一直處於被攻擊狀態，讓聲勢與形象受傷，結果現在每天都在防守，後續能否轉守為攻，將決定戰局走向。

黨務人士說，民進黨總統參選人蔡英文雖然有現任執政優勢，但當政3年多來施政不利卻眾所皆知，去年九合一選舉國民黨之所以能大勝，也是主打蔡施政不利之處，如今造成民進黨去年大敗的因素仍在，「民怨只要存在，國民黨就有機會」。

黨務人士表示，現在開始除文宣部門要加重火力檢視蔡政府執政表現，韓國瑜下鄉行程也要重新包裝的有新聞性，讓韓走訪基層時也能因地制宜提出各種政策牛肉，像到南投就談觀光與兩岸政策，不能再是走7間廟都講一樣的東西，這才叫打仗。

至於組織，黨務人士說，國民黨長期打仗部隊都在，只要選舉一到都會各自就定位，照既有節奏做，只要盤勢沒崩盤，韓國瑜支持度隨時都有機會從谷底回升，更別提「換柱2.0」。

黨務人士說，就跟股票遇到金融海嘯可以測出底一樣，候選人也要經過測試才知道個人基本盤在哪，之後等到利多加持人氣就能回升；黑韓事件也是如此，哪些被冤枉，哪些質疑有理，相信韓國瑜澄清疑慮後支持就會回流，還有時間。