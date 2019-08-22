台北市盼用免簽吸引卡達的高端消費 政院：審慎評估

2019-08-22 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



陸客限縮衝擊我國旅行業，台北市副市長鄧家基今在行政院會提出兩個請求，包含是否可以擴大我國免簽國家擴及到東協甚至中東國家，因為卡達、阿拉伯大公國等都有高端消費族群，以及秋冬旅遊補助是否可以擴及國際旅客；行政院長蘇貞昌則請外交部會同交通部及國安有關機關審慎評估，積極處理，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

行政院發言人Koals Yotaka轉述，鄧家基今在行政院會提出兩個請求，包含是否可以擴大我國免簽國家擴及到東協甚至中東國家，因為卡達、阿拉伯大公國等都有高端消費族群，以及秋冬旅遊補助是否可以擴及國際旅客等等。

Koals說，蘇院長裁示指出，事涉國家安全與觀光整體發展，請外交部會同交通部及國安有關機關審慎評估，積極處理，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

蘇貞昌還說，交通部在今年8月1日的院會提出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」報告時，已清楚說明，從整個觀光市場來看，過去陸客占來台觀光客比率曾達40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場，儘管中國從2016年6月後，已經幾度就來台人數進行政策調控，但整體國際觀光客反而持續增加。