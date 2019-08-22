侯友宜打臉韓國瑜「核四假議題」 他：藍營矛盾秀下限

2019-08-22 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今出席新北市消防局「119派遣專家系統」E-1-9服務再升級記者會，針對高雄市長韓國瑜在「人民同意、安全無憂」2前提下，一定重啟核四的說法，侯昨說目前核四是個假議題，今他再次表態說，「沒有核安，就沒有核電」。對此，時代力量黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫表示，堅決反對重啓核四假議題，並諷刺國民黨內部矛盾秀下限。

韓國瑜昨提出能源政策，表示在「人民同意、安全無憂」2個前提下，一定重啟核四，卻遭侯打臉「目前核四是個假議題」，燃料棒已運回美國，且核四已停役，重啟將花很多經費，今又說「沒有核安，就沒有核電」。

對此，賴嘉倫也在臉書（https://www.facebook.com/111677570194316/posts/115628993132507?s=100000278934754&sfns=mo）表示，國民黨總統候選人韓國瑜與其國政顧問團，對於台灣未來的能源政策，竟是要讓核四完工運轉，罔顧核四拚裝車核安高風險的事實，漠視東北角居民的心聲，「這樣可笑的能源政策，就連侯友宜都看不下去。」

賴表示，核四有包含興建過程中弊案連連、設計技術老舊、施作偷工減料、工程品質堪憂、系統拼裝不良、工安事故頻頻等問題，施工延宕逾10年，多次追加預算高達3000億元，被外界譏為「錢坑」。