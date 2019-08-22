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追殺管中閔 羅智強：下三濫監委好意思騷擾台大校長！

2019-08-22 11:16聯合報 記者林文義╱即時報導

台大校長管中閔遭監察院以擔任公職期間壹週刊寫社論「違法兼職」彈劾，移送公務員懲戒委員會，管中閔痛批監察院濫權、調查不符比例原則；台北市議員羅智強聲援，表示追殺管中閔，這就是蔡英文政府的民主！

羅智強在臉書表示，去年因為「台大沒校長」，讓民進黨慘敗，今年蔡英文聲勢一回來，馬上窮凶惡極地全面追殺管中閔。這就是民進黨囂張霸道的本質！如果讓蔡英文連任，台灣的民主，真的可以直接進棺材了！

羅智強說，管中閔案的調察監委，至少一位是洩密的「下三濫」。《監察法》規定調查內容不得外洩，但是在調查內容移送之前，媒體已經掌握了管中閔的報稅資料，這不是洩密，什麼是洩密？難道說是辦案監委「不小心」掉在中山南路的人行道上，而媒體「剛好」發現，撿了起來？

這樣子的下三濫監委，居然好意思來騷擾台灣大學的校長！而對所謂「馬英九洩密」窮追猛打的北檢，遇到蔡系監委洩密，卻一起睡著了，台灣社會還能相信民進黨執政下的檢察體系嗎？

羅智強表示，根據《監察法施行細則》，「依其他情形足認有偏頗之虞者」的監委，應該要自行迴避。而本案的調查監委，「偏頗之虞」都還嫌太客氣了，根本就是當代東廠，違法濫權。

《刑法》有所謂「毒樹果實」原則，就是說用不合法手段取得的證據，因為源頭就是「有毒」的，取得的證據也就受到汙染，不能被採納。套用到本案監委的調查過程，可以說是從頭開始就有毒，一路髒到最後。

羅智強說，他除了敬佩管中閔校長面對政治壓力的風骨，也必須要說，這種沒有水準的監委，值得台灣社會隨之起舞嗎？

台北市議員羅智強。取自臉書
台北市議員羅智強。取自臉書
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管中閔

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