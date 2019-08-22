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反南鐵陳致曉參選立委 林俊憲：選舉不是為了要幹掉誰

2019-08-22 10:31聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉上午舉辦參選台南市第五選區立委記者會，表示他的目標就是取代現任立委、賴清德的接班人、新潮流派系的林俊憲，台南是新潮流派系的重災區，台南成為新黨國權貴的土地遊戲所在地，所以選擇投入選舉，要從台南翻轉做起。

對於陳致曉把林俊憲當成頭號目標，林俊憲表示，他參選有自己的理想，並不是要讓誰落選，或者是跟誰打一場，陳致曉一直反對鐵路地下化，但是政府對於拆遷戶的照顧是可以 讓大家公開評論的，他尊重每個人參選的權利。

陳致曉上午在南門路勞工育樂中心舉辦參選記者會，與數十名支持者，頭綁布條，高呼口號「願同弱少鬥強權、重振黨外精神、實現庶民正義」

目前在國立台灣科技大學光電所任教的陳致曉，長期投入社會運動，包括大埔的爭議以及全台各地的土地正義相關社會運動，目前更主導台南市汉鐵路地下化的抗爭。

他上午提出自己的參選宣言， 表示民進黨已經成為新黨國，背棄了當初鄭南榕等人的精神。

他表示，民進黨現在已經成為新黨國，新黨國的形成跟新潮流有密不可分的關係，而土地的掠奪與房地產炒作是新潮流的最愛，特別台南市是新潮流的重災區，賴清德在市長任內藉由標售土地，取得2712億元，讓台南成為高房價的地方。

反南鐵陳致曉今天舉辦參選立委記者會。記者修瑞瑩/攝影
反南鐵陳致曉今天舉辦參選立委記者會。記者修瑞瑩/攝影
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台南市第五選區現任立委林俊憲。記者修瑞瑩/攝影
台南市第五選區現任立委林俊憲。記者修瑞瑩/攝影
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反南鐵陳致曉今天舉辦參選立委記者會。記者修瑞瑩/攝影
反南鐵陳致曉今天舉辦參選立委記者會。記者修瑞瑩/攝影
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反南鐵陳致曉今天舉辦參選立委記者會。記者修瑞瑩/攝影
反南鐵陳致曉今天舉辦參選立委記者會。記者修瑞瑩/攝影
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林俊憲2020選舉台南市立委2020選舉

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