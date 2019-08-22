北農：公關費支用 已有標準作業程序

北農去年春節連續休市，台北市政府、農委會遭監察院要求改進。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院日前公布調查報告，針對台北農產運銷公司去年春節連續休市案、蔬菜殘貨處理、北農業務推廣費與公共關係費支用浮濫，要求台北市政府及農委會檢討改進。北農坦言，過去包括業務推廣費、公共關係費，以及殘菜的處理，確實未有明確規範，但經過這事件後，已有標準作業程序。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，會針對相關處理方式進行檢討改進，未來也會避免相同錯誤再次發生。

台北市市場處批發市場科長高振翔表示，目前北農董事會市府代表與農委會代表溝通順暢，逢連續休假也會做好事前溝通、協調，避免再有蔬菜爆量價跌狀況。

市府也要求制訂公司支出費用明確規範，北農董事會去年十二月通過「業務推廣費及公共關係費支用要點」，規範支用額度、範圍及須明載支出對象等詳細內容。

由農委會推薦的北農總經理翁震炘說，業務推廣費、公共關係費及殘菜處理，過去規範不明確，但目前已有標準作業程序，訂有支用範圍、額度、程序等。農會、外賓到北農參訪，其中有些餐敘費，由公共關係費支應；年節送禮會填申請單，買什麼、多少東西、費用如何、送給誰都流向清楚，不會再有僅寫「招待貴賓」的狀況發生。

殘菜分兩部分，翁震炘說，農民送來拍賣的蔬菜若沒有拍完或者品質不佳沒人買，會通知農民是否運回或報廢；北農營業部購買蔬果後供應各大賣場，若沒有賣完或品質較差的蔬果退回，北市府已訂定遊戲規則，由社會局依社福團體需求提供，再由北農供應，減少食物浪費。