高嘉瑜擁柯文哲？ 羅文嘉：這個問題不存在

2019-08-21 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中執會今（21日）通過五個艱困選區立委徵召案，其中被外界視為擁柯的台北市議員高嘉瑜（圖）也在其中。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 民進黨中執會今天通過五個艱困選區立委徵召案，其中被外界視為擁柯的台北市議員高嘉瑜也在其中，媒體今天提及若台北市長柯文哲參選總統，及近來不斷攻擊民進黨，高嘉瑜是否會出面譴責柯文哲？民進黨秘書長羅文嘉表示，民進黨在總統支持蔡英文總統，政黨票毫無疑問投給民進黨，這對被提名人「是義務，也是責任。」

高嘉瑜今天出席中執會後記者會，也成為媒體詢問度最高的被提名人，但羅文嘉全都一一代答，對於媒體質疑高嘉瑜的擁柯立場，對照柯最近頻頻對蔡總統及民進黨開砲，羅文嘉表明立場，也強調，這個問題不存在，這是很簡單的道理。

對於新竹縣的兩席立委無法在今天提名，傳出地方有不同意見。羅文嘉說，有意見是正常，沒有意見才奇怪。

他表示，民進黨對徵召選區的提名，是中執會職權，程序是由提名策略小組廣泛的徵詢，由小組提送中執會，由中執會通過。在徵詢時，也會徵詢有意願的個人及地方意見，中執會通過就是全黨的意見，不管地方黨部或任何公職，都毫無疑問必須支持，這就是民進黨。

羅文嘉說，如果一個黨不能貫徹基本的紀律，黨的力量不會存在，就會讓對手有機會被利用，只要經過策略小組提請中執會通過的，不管恩怨好惡如何，都必須為這場選戰來一起努力。

至於蔡賴配的問題，羅文嘉表示，這不是他現在可以回答的範圍，因此，沒有辦法完整、具體的回答，所有的可能性都是存在的，時間到了，時機成熟，很多可能性就會發生，但是不是他不能去臆測或掌握的。對於輔選，會等所有提名作業完成之後再說。