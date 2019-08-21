黃國昌棄選汐止 羅文嘉：不能綠變藍民進黨當然要提人

2019-08-21 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對時代力量立委黃國昌棄選新北市第十二選區（汐止區）立委，民進黨秘書長羅文嘉（圖）斬釘截鐵表示，將提名新的候選人。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook 時代力量立委黃國昌棄選新北市第十二選區（汐止區）立委，昨天舉行記者會改推其立委辦公室主任賴嘉倫，民進黨會否提名？民進黨秘書長羅文嘉斬釘截鐵地說，「我們當然就要提人了」。既然現任立委無意參選，總不能讓給國民黨吧，不能眼睜睜看著一個本來屬於泛綠選區，變成藍軍獲勝，這是民進黨的責任。

民進黨中執會下午通過五個艱困選區立委徵召案，其中也包括徵召台北市議員許淑華參選台北市第七選區，對於表態參選的時力黨籍陳雨凡，民進黨是否就不與陳雨凡或時力合作？羅文嘉在中執會後記者會上表示，民進黨會盡各種的努力來想辦法在這一區做整合。

時力近期發出內部路線爭議，與民進黨的合作關係備受外界關注。對於黃國昌棄選汐止區立委，羅文嘉表達民進黨將會提名的態度。他說，不是民進黨去搶什麼，而是民進黨在一開始就表達尊重現任立委，但現任立委無意參選，民進黨不能拱手讓給國民黨，所以民進黨的責任是要提名。

媒體追問會再進行整合？羅文嘉反問，「現在時力在汐止區有提名嗎？」是個人提名，不是政黨提名，但還是會保持溝通。

羅文嘉表示，對民進黨來講，今年最重要是保衛台灣民主生活現狀，為下一代打贏總統及立委選戰，跟所有有相同目標的政黨，不管時力也好、台聯也好，基進也好，綠黨也好，社民黨也好，其他政黨，或甚至是無黨籍，都是民進黨的合作對象。

未來還會跟時力合作嗎？羅文嘉說，「還是要談」。前一陣子時力不知道找誰談，今天產生了（黨主席），總是一件好事情，不會放棄不管是跟時力黨中央，或是選區的個別候選人，正式的也好，非正式的也好，各種形式的溝通和討論。

羅文嘉表示，台灣在面對中國，面對國民黨，沒有差異分裂的本錢。

媒體提及接任時代力量黨主席的徐永明沒有表態支持蔡英文總統，羅文嘉說，今天還沒看到，之前是知道邱顯智。他跟徐永明是老同學，徐永明愛台灣的心跟民進黨是一樣的，愛台灣總不能選擇其他候選人吧？只要是站在共同目標下，應該是不難做選擇，相信有這樣的共同目標。

對於提名原則，羅文嘉表示，自己提名產生是大原則，與其他政黨合作，除了先前尊重現任的立委，其他區域還是維持自己提名的策略和方向。