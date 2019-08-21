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蔡英文與北市議會黨團茶敘 拓展中間、經濟選民票

2019-08-21 18:55聯合報 記者楊正海╱即時報導

總統蔡英文下午在官邸與北市議會黨團茶敘，黨籍台北市議員全員到齊，會談中強調除了30%的堅定支持者外，須設法再拓展票源，尤其是都會區的中間和經濟選民。

蔡英文競總發言人、台北市議員阮昭雄指出，下午的茶敘，全體議員出席，另有4名前議員參加，幫蔡英文總統加油，並談政策與選舉策略，氣氛不錯，共談了2個小時。

阮昭雄說，黨團提供意見供參考，替總統、立委選舉衝刺，也談到政策，包括婦幼、經濟轉型，以及基層的想法，如何讓政策具體落實，讓民眾有感。尤其在宣傳方面，要多元化，除了年輕族群，各項社群網路之外，不要忘了過去民進黨傳統支持者慣用的媒體管道，例如電台、傳統的口語宣傳等。

媒體問阮昭雄，特別強調政策，是否意謂地方基層對政策無感？阮昭雄說，其實行政團隊做了很多，要思考如何做更多元的宣傳。雖然目前反應在蔡英文的各項民調上，比較樂觀，但如何延續，大家都關心。像過去比較中高齡的朋友對民進黨有期待，如何落實溝通會更好。另外，年輕族群部分領先對手，如何把過去既有的優勢轉成支持，這應該要更加強。

民進黨北市議會黨團總召張茂楠說，民進黨30%的票源要積極拓展，另外，像政黨票部分，因民進黨的票比總統的低 ，應鼓勵大家對民進黨的政策多做宣傳，讓政策有感，政黨票比較弱是政策沒有落實，讓人民有感。

阮昭雄強調，民進黨不是固守30%的票，而是除了這30%的堅定支持者，還要往外拓展，特別是台北市都會區 中間選民和經濟選民。

蔡英文競總發言人、台北市議員阮昭雄說明總統蔡英文下午與北市議會黨團茶敘。記者楊正...
蔡英文競總發言人、台北市議員阮昭雄說明總統蔡英文下午與北市議會黨團茶敘。記者楊正海╱攝影
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民進黨北市阮昭雄

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