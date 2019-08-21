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與姚恩怨仍獲提名 高嘉瑜灑淚：證明民進黨是包容政黨

2019-08-21 18:48聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨在今天中執會徵召台北市議員高嘉瑜參選台北市第四選區立委，高嘉瑜淚灑中執會後記者會，她表示，民進黨一路以來給年輕人機會，讓她可以從市議員到今天有機會被提名，雖然她黨內人緣不是很好，也有蠻多爭議，民進黨還是不計前嫌、不計毀譽，讓年輕人有機會，證明民進黨是包容多元不同聲音的政黨。

高嘉瑜表示，她今天感觸非常的深，從很年輕的時候加入民進黨，她在民進黨裡面沒有派系，也不是政治世家，但是民進黨還是一路以來給年輕人機會，讓我可以從市議員開始到今天有機會被提名，雖然她黨內人緣不是很好，也有蠻多的爭議，民進黨還是不計前嫌、不計毀譽，讓年輕人有機會，這就證明民進黨有多元民主可以不同聲音的政黨，謝謝民進黨給她這樣的機會，感謝黨內很多前輩的包容，包括王孝維的禮讓，讓她有機會可以參選。

高嘉瑜說，內湖南港確實是一個艱困選區，過去是藍大於綠，但是她相信這次的選舉，結構已經不同，選民也改變了，這次民進黨在各個選區提出最強最優秀的候選人希望代表民進黨參選，是給年輕人機會及栽培人才，用最優秀最好的人才來證明民進黨的價值跟理念，她也會努力團結所有的第三勢力一起來合作，一起來為民進黨贏得勝選。

高嘉瑜表示，二０二０年選舉確實非常艱困，蔡英文總統政績在這幾年有目共睹，一起來共同見證過去這幾年民進黨執政努力和成果，也希望讓大家知道。她還說，他們在基層其實都非常努力，很多基層給他們很多支持，這次對民進黨而言，很多風雨、很多過程，相信最後大家都會齊心協力贏得勝選。

對於外界認為高嘉瑜「友柯」色彩，及去年台北市長選舉對於民進黨提名的姚文智的恩怨，民進黨秘書長羅文嘉說，台灣未來面臨的危機和處境，看到今日香港情境，所有個人的恩恩怨怨、好好惡惡都是次要的，如何一起為我們下一代打贏這場選戰才是最重要的。

羅文嘉表示，在民進黨每個選區的提名，中央黨部到經過審慎多方考量，第一目標希望打贏明年總統立委選戰，民進黨要幫蔡英文總統打贏選戰，幫台灣護住台灣主權，是在每個選區選出最優質的人選，這是選戰提名的考慮，台北市是辛苦的選區，內湖南港經過總盤的考慮，高嘉瑜是達成上述目標的最佳人選。

羅文嘉說，去年選戰中，很多人會覺得高嘉瑜是不是對本黨提名的候選人輔選不夠盡力，但從最後選票可以看得出來，在這場選戰中，選民其實也有各自不同的期待和想像，但是那些事情是在去年的年尾發生，今年一整年以及明年年初，「我們毫無疑問相信，包括高議員在內，包括台北市在去年投票的選項中，在這一次會睜大眼睛，會很清楚做出我們的選擇」，民進黨是最能夠護住台灣主權的政黨，小英作為代表民進黨候選人，最能顧著台灣的國際地位及現有的民主自由，在這一點上沒有任何問題。

台北市議員高嘉瑜獲徵召後，感謝黨不計前嫌、不計毀譽提名她，有感而發淚灑會場。記者...
台北市議員高嘉瑜獲徵召後，感謝黨不計前嫌、不計毀譽提名她，有感而發淚灑會場。記者黃義書／攝影
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民進黨高嘉瑜北市

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