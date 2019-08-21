蕭美琴投入花蓮立委選舉 國民黨：絕不會陣前換將

2019-08-21 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



民進黨花蓮立委蕭美琴今接受徵召， 將投入明年選舉，爭取連任。外傳國民黨可能換將，花蓮縣黨部代理主委黃原亮今天斬釘截鐵表示「絕對不可能」；並分析，若是藍綠對決，以國民黨參選人黃啟嘉的個人條件及大環境氛圍，國民黨勝算高。

花蓮藍綠立委選將今天正式底定，外界關切「關鍵第三人」傅崐萁動向，傅未回應。據了解，包括明年總統大選、花蓮立委選戰，傅崐萁最大的考量還是泛藍勝選，選情狀況、支持者也有不小勸進聲浪，都是他在思考的點。

雖然傅未表態，但只要蕭美琴出馬，國民黨就可能陣前換將的說法，在地方一直甚囂塵上，主因還是藍營黨內初選協調時，曾有但書，預留第二階段報准整合空間，給外界不少藍傅合作的想像空間。

黃啟嘉今天強調，自己經過初選民調、代表國民黨參選，對外界說法他認為不可能成立。參與協調過程的代理主委黃原亮說，當時立但書的前提是「傅崐萁恢復黨籍」，但這個條件至今沒成立，所以不可能。

他分析，距離選舉只剩不到5個月，陣前換將是非常麻煩的事情，有很多程序要走，就算接下來傅真的恢復黨籍，時間上也已來不及，國民黨的花蓮立委選戰會由黃啟嘉選到底。他認為黃啟嘉有很好的條件，畢業於台大醫學系，在花蓮行醫多年，曾任縣醫師公會理事長，頭腦清晰口才便給，加上目前大環境氛圍對藍營有利，若是藍綠對決，黃啟嘉有很大勝算。