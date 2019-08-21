獲徵召參選立委 高嘉瑜落淚：感謝黨不計前嫌

2019-08-21 18:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉下午在中執會後舉行「2020民進黨立委徵召提名公布記者會」，宣布中執會通過立委艱困區採用徵召，台北市松信區徵召市議員許淑華、台北市港湖區徵召市議員高嘉瑜、苗栗縣第一選區徴召苗栗縣議員羅貴星、南投縣第二選區徵召水里鄉長陳癸佑及花蓮縣徵召立委蕭美琴。其中高嘉瑜獲徵召後，感謝黨不計前嫌、不計毀譽提名她，有感而發淚灑會場。

對於新北市汐止區在立委黃國昌確定不競選連任，羅文嘉表示，在尊重現任立委的前提下才會不提名，但現任不競選民進黨當然會提名，這也是民進黨的責任。 台北市議員高嘉瑜獲徵召後，感謝黨不計前嫌、不計毀譽提名她，有感而發淚灑會場。記者黃義書／攝影 分享 facebook 民進黨秘書長羅文嘉（中）下午在中執會後宣布，台北市松信區徵召市議員許淑華（左一）、台北市港湖區徵召市議員高嘉瑜（左二）、苗栗縣第一選區徴召苗栗縣議員羅貴星（右二）、南投縣第二選區徵召水里鄉長陳癸佑（右一）及花蓮縣徵召立委蕭美琴參選立委。記者黃義書／攝影 分享 facebook 民進黨秘書長羅文嘉（左一）下午在中執會後宣布，台北市松信區徵召市議員許淑（(左二起）、台北市港湖區徵召市議員高嘉瑜、苗栗縣第一選區徴召苗栗縣議員羅貴星、南投縣第二選區徵召水里鄉長陳癸佑及花蓮縣徵召立委蕭美琴參選立委。記者黃義書／攝影 分享 facebook 台北市議員高嘉瑜獲徵召後，感謝黨不計前嫌、不計毀譽提名她，有感而發淚灑會場。記者黃義書／攝影 分享 facebook 對於新北市汐止區在立委黃國昌確定不競選連任，羅文嘉表示，在尊重現任立委的前提下才會不提名，但現任不競選民進黨當然會提名，這也是民進黨的責任。記者黃義書／攝影 分享 facebook

【中央社／台北21日電】

民進黨中執會今天徵召市議員高嘉瑜等人出戰艱困選區，高嘉瑜在記者會上落淚提到，她知道自己黨內的人緣不是很好，又有蠻多爭議，黨不計前嫌、不計毀譽給她機會，她很感謝。

民進黨中執會今天通過台北港湖區徵召高嘉瑜對戰國民黨現任立委李彥秀；台北松信區徵召許淑華對戰國民黨現任立委費鴻泰；苗栗縣第1選區徵召議員羅貴星對戰國民黨立委陳超明；南投縣第2選區徵召水里鄉長陳癸佑挑戰國民黨現任立委許淑華；花蓮縣則徵召現任立委蕭美琴。

民進黨秘書長羅文嘉下午陪同高嘉瑜、許淑華、羅貴星、陳癸佑出席記者會。

今天中執會討論徵召案時，有中執委質疑高嘉瑜黨性不夠堅定，同樣有意爭取徵召的中執委王孝維更在表明希望黨中央能好好處理之後提前離席表達不滿，讓會議一度陷入尷尬氣氛。

高嘉瑜在徵召提名公布的記者會落淚提到，她在民進黨沒派系，也非政治世家，但黨一路給年輕人機會，讓她從市議員開始到今天有機會被提名。

高嘉瑜說，雖然她黨內的人緣不是很好，又有蠻多爭議，民進黨還是不計前嫌不計毀譽，讓年輕人有機會，證明民進黨是多元民主可以容納不同聲音的政黨，她很感謝黨給她這次機會，也特別感謝黨內前輩包容，包括王孝維的禮讓，讓她有機會參選。

羅文嘉則提到，為幫總統蔡英文打一場選戰，護住台灣的主權，民進黨在每個選區提出最優質的立委人選，經過考慮，台北港湖區高嘉瑜是能達到這些目標的最佳人選。

羅文嘉說，他知道2018年台北市長選戰，很多人覺得高嘉瑜對民進黨候選人輔選不夠盡力，但他從最後的選票看得出來，當時選民有不同期待想像，而那些事情是在去年年尾發生，這次選舉，大家會睜大眼睛，清楚做出選擇，民進黨是最能顧住台灣主權的政黨，蔡總統最能顧住台灣的國際地位與現有的民主自由。

陳癸佑將對上國民黨有「神力女超人」之稱的立委許淑華，陳癸佑今天說，自己將邀台北市議員許淑華助選，「用許淑華打許淑華」；許淑華也在旁說，「我會去幫你」。

另外，包括台北市有3個選區、新竹縣2個選區，原本外界預料今天可望通過徵召，但最後都未處理。

羅文嘉說，還有幾個選區未公布，下一波再公布，讓黨有更多空間，處理程序可以更圓滿。

羅文嘉指出，台北市立委選區，除了萬華中正尊重現任立委林昶佐，其他區域都維持「自己提名」的作法，這是大方向，但黨希望有多一點時間處理，包括，要顧及程序，同時要讓新人準備好，基層也有心理準備，下次就會提名。

另外，新竹縣的部分，羅文嘉說，新竹縣第2選區，目前提的建議名單是民進黨發言人周江杰，下次中執會將併同第1選區一起完成提名。