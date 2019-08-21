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【重磅快評】漢子潑禿子冷水？韓陣營顯然忘了這件事

2019-08-21 17:27聯合報 主筆室

繼感謝美方對台軍售案被蔡總統質疑是以什麼身分發聲明之後，國民黨總統參選人韓國瑜今天再拋重啟核四議題，表示如果有機會當選總統一定會重啟核四；不料，綠營還沒有反應之前，新北市長侯友宜就直說這是假議題，因為燃料棒等都不在了。外界看來，好像侯友宜和韓國瑜真的不同調，韓國瑜這下子難選了。

侯友宜及台中市長盧秀燕先後婉拒進入韓國瑜的競選團隊，國民黨內「換柱2.0」的傳聞四起，雖然宜蘭縣長林姿妙送暖，桃園市議長邱奕勝也宣布出任韓國瑜桃園競選總部主委，但類似漢子和燕子的情況，藍營必須謹慎以對，可惜的是，韓國瑜陣營沒能力處理，而國民黨也好像沒感覺到這個問題的急迫性。

藍營去年拿下15個縣市，成績亮眼，但民進黨在中央執政，地方仍得仰中央鼻息，特別是地方財政及建設的支持，藍營縣市長常有中央掣肘、藍綠兩套標準的感覺，像侯友宜現在就得為明年舉債1212億元開始傷腦筋，如何做好地方建設及和中央保持鬥而不破的關係，的確對藍營縣市長是很大考驗。

上週蔡總統到台中「辣台派開講」，在場中對支持者說「應該對某個人道歉」，被認為是為林佳龍落選抱屈，明顯衝著盧秀燕而來，盧事後回擊政治人物要多檢討自己，不要檢討人民，算是沈穩合宜的表現；事實上盧秀燕並非第一次槓上中央，她要求中火減煤、爭取台灣燈會補助，都讓民進黨感受到壓力，蔡英文有機會當然要剉她的銳氣，「國家機器」運用之妙，不就是在這裡嗎？

不過，盧秀燕政治歷練也非三年五載，她借力使力，原本沒有明確答覆周日會不會陪韓國瑜參拜台中的宮廟行程，她今天改口「應該有一點時間可以搭配上」，其實，這就是一連串的政治角力及鋪陳而來。  

韓國瑜能源國政說明會第一槍指向核四重啟，侯友宜直率反應「這是假議題」，純粹是以新北市長的角度來思考，難免會給外界澆冷水的感覺，在婉拒出任新北競總主委後，一定會加深外界韓侯不同調的印象，儘管侯後面還說核安永遠擺在最前面等補充，但民進黨一有機會肯定會拿來炒作。

韓國瑜把選舉戰場導回國政論辯，是宣示對這場總統大選的負責任態度，極其重要且必須，一時之選的國政顧問團必定是掌握大政方針，但因地制宜之處也必須要有所溝通，像重啟核四這等大事，一定得先和侯友宜談談再端出來比較妥適，但從侯友宜今天的反應看來，韓國瑜陣營顯然沒有做到這一點。 

國民黨總統參選人韓國瑜今天指出，如果有機會當選總統，他一定重啟核四，新北市長侯友...
國民黨總統參選人韓國瑜今天指出，如果有機會當選總統，他一定重啟核四，新北市長侯友宜說，目前核四是個假議題，因為燃料棒等都不在了。記者王敏旭／攝影
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韓國瑜侯友宜

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