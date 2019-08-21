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高思博批政治酬庸「國民黨也有但民進黨太誇張」

2019-08-21 17:01聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

行政院前政務委員高思博昨天在臉書直播中指出，民進黨近來酬庸卸任政治人物，空降到官股掌控的公司居高位領高薪，不斷壟斷基層幹部升遷的管道，而且迴避國會監督，顯然不可取，呼籲政治人物應有專長，自謀出路。

他表示，立法院國民黨黨團日前公布民進黨政府酬庸綠營政治人物37人到官股掌控的公司擔任董事長或總經理，其中與台南有關3人，分別是台鹽董事長陳啟昱、台灣海洋深層水公司董事長鄭國忠、亞航公司董事長兼總經理盧天麟，僅亞航提出聲明，強調盧天麟僅領董事長薪水，且對亞航業績成長貢獻卓著。

高思博指出，國民黨執政時代當然也有任用藍營政治人物擔任公職的案例，但大都是屬於政治任命的職位，須接受國會監督並與首長同進退，但民進黨政府酬庸的37人，大都不是政治任命，卻領水領得更高，並無須接受國會監督，關鍵在於這些公司都不是傳統的國營公司，官股比例都未過半，但仍是最大的公司股東，所以可以壟斷領導階層的職位，予取予求。

馬英九總統時代規定國營事業董事長或總經理的薪水不得超過部長的18萬元，而非國營事業的圓山公司董事長月薪30多萬元，高思博認為很不合理。

高思博說，根據統計，台南市是全台灣買房第三困難，一般薪水階級上班族須持續工作12年，不吃不喝，才可購屋置產，與政治肥貓無法比擬，現在外界輿論諷刺只要民進黨黨證在手，就是賺錢的撇步和捷徑。

他認為，英國政治人物都有專長，所以當選公職後，可以發揮所學，卸任時就回歸原職，不必害怕失業，高思博舉例自己學法律，卸任立委和公職後，就擔任大學教授，也可擔任律師，但綠營政治人物大都靠政治吃飯，遇到選舉拚命輔選，有了好戰績，就能被酬庸當爽官。高思博呼籲政治人物都應該為自己的出路負責，謝絕無良的酬庸。

行政院前政務委員高思博昨天在臉書直播。圖／高思博提供
行政院前政務委員高思博昨天在臉書直播。圖／高思博提供
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高思博民進黨薪水國民黨

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