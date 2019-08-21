因為這3個原因 蕭美琴決定接受徵召

2019-08-21 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



民進黨花蓮立委蕭美琴，今天下午說明決定接受徵召爭取連任的心路歷程。記者王燕華／攝影 分享 facebook

民進黨花蓮立委蕭美琴今天接受黨中央徵召，投入明年花蓮區域立委選戰。原本參選意願不高的她，下午公開說明心路歷程，表示她主要考量有三點，一是這些年爭取許多重大建設需要延續，二是回應鄉親期待，第三是憂心台灣民主發展，讓她決定繼續站出來。

蕭美琴說，她在花蓮多年來積極爭取建設，建設有延續性，像是蘇花改將完工，後續幾個瓶頸路段必須進行第二階段的改善可行性評估，還有她爭取到台9線花東全安景觀大道140多億元，在花東境內全線拓寬，另外鐵路的部分等等，都還有很多工作要做。

此外，這段期間不少鄉親表達希望她繼續為他們發聲，還有她對台灣民主感到憂心，都是促使她接受徵召的3個原因。

「參選是困難的抉擇，也是艱困的道路。」蕭美琴說，1996年台海危機，她放棄美國學業和與生俱來的美國國籍，就是想為台灣做什麼；在花蓮這些年很艱辛，但辛苦不是問題，而是是不是有意義。

媒體詢問是否會擔心前縣長傅崐萁參戰？蕭美琴說，傅崐萁在花蓮經營時間長，實力確實很強，如果傅參選，選戰確實更艱辛，「那更應該由我承擔」。

她強調，決定爭取連任，並沒有考慮對手是誰，只在乎要做有意義的事；她從政的理念是「淡泊明志、寧靜致遠」，投入選舉後，該做的工作、該爭取的建設不因選戰停擺。並說，自己服務從來不分黨派，也非常珍惜這些年來一起走過的花蓮鄉親，現在「要看花蓮鄉親是不是珍惜我。」

【中央社／花蓮縣21日電】

民主進步黨籍花蓮立委蕭美琴今天下午表態接受黨中央徵召，投入明年花蓮立委選舉，爭取連任，她並召開記者會說明參選原因及坦言參選是艱困的決定。

蕭美琴深耕花蓮10年，民國105年區域立委選舉，以6萬3231票擊退時任中國國民黨籍立委王廷升，她拿下53.77％得票率，創下綠營在花蓮最高得票率。

記者會中，蕭美琴指出，參選原因有三，包括重大建設延續、回應鄉親期待及憂心台灣民主環境等，尤其這幾年爭取到的蘇花改瓶頸路段可行性評估、花東縱谷公路安全景觀大道三期工程等，都還需要持續發聲。

她也坦言，84年因台海危機放棄美國學業、國籍，回到台灣就是想為台灣付出。對於台灣政治民粹口號語言至上、刻意操弄語言的政治極度厭惡，她再次參選是困難的抉擇，為的不是利益得失，而是對台灣有沒有實質的幫助。

媒體提問，外傳前花蓮縣長傅崐萁也有參選意願。蕭美琴對此指出，他若參選，選戰會更艱辛，就更應該由她承擔，但決定參選就是繼續努力，秉持著對得起自己良心的精神，踏實從政。

國民黨花蓮立委參選人已在6月定案，國民黨提名參選人黃啟嘉今天接受媒體聯訪時指出，蕭美琴是可敬的對手，民進黨徵召蕭美琴是對他的尊重，也會全力應戰。

黃啟嘉表示，不管是誰當選，都應該與地方政府合作協調，團結向中央爭取資源，參選過程會積極爭取傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚支持，這點他有信心比蕭美琴更適合。

媒體提問，外界推測國民黨可能會「換嘉」禮讓傅崐萁參選。對此，黃啟嘉指出，這推論不可能成立，國民黨的力量都會團結起來支持黨內人選。