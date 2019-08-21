促轉會到國民黨中央 移交28筆政治檔案

2019-08-21 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



行政院促轉會21日上午會同國發會檔案管理局，前往中國國民黨黨史館進行33筆政治檔案原件移歸作業。由於國民黨表示部份檔案之保存地點不在八德路黨史館，或已找不到實體檔案，故僅進行28筆檔案的移歸，相關檔案於三方確認清點後，由檔案管理局攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理與編目後，即會開放供全民使用。

促轉會於今年5月1日委員會議，針對國民黨前所通報之檔案清冊，決議第一階段審定其中33筆為政治檔案，內容涉及二二八事件、動員戡亂體制與戒嚴體制，依促轉條例規定，移歸以原件為原則。國民黨因此向台北高等行政法院聲請停止執行，並向促轉會申請復查，均遭駁回。促轉會於8月6日再次函請國民黨限期將檔案移歸檔管局，國民黨於8月8日函復，願在訴訟程序終結前先配合移歸，但表示無法因應運送所需費用及人力，希望在黨史館當場辦理移歸作業。基於儘早完成政治檔案移歸，促轉會同意會同檔管局前往黨史館進行。

促轉會表示，為求慎重，進行檔案移歸作業時，促轉會與檔管局人員全程穿防護衣、戴手套與口罩，並與黨史館人員逐筆、逐頁清點確認。若檔案涉及需拆卷者，均由檔案管理局專業人員進行，確保不會對檔案原件造成破壞。

促轉會新聞稿強調，這33筆檔案均為國民黨向促轉會通報，經促轉會委員會議審定為政治檔案，至於檔案形式為剪報或公文，均不影響審定結果。至於國民黨表示史料檔案移轉會對檔案造成損傷，因其多次對外表示人力與經費緊縮，黨史館的開放時間也一再限縮，相關檔案移歸為國家檔案後，反而能在符合國際檔案管理作業水準的環境裡獲得妥善保存，社會大眾也能更便捷使用這些檔案。

對於國民黨全程直播過程，促轉會表示尊重，但對其在直播畫面上稱促轉會為「東廠2.0」表達嚴正抗議。促轉會此次會同檔案局前往黨史館進行檔案移歸，完全依法行政，且國民黨向法院聲請停止執行也遭駁回。促轉會批評，國民黨既已願意配合移歸檔案，又稱促轉會為東廠，令人不解。至於未能於今日完成移歸的檔案，本會擇期再至黨史館進行作業。