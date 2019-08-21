親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

台灣太自由？那些「反反送中」台灣人背後的故國情懷

台灣跨縣市工作人口有多少？ 這些城市「外漂族」最普遍

促轉會到國民黨中央 移交28筆政治檔案

2019-08-21 16:26聯合報 記者程嘉文╱即時報導

行政院促轉會21日上午會同國發會檔案管理局，前往中國國民黨黨史館進行33筆政治檔案原件移歸作業。由於國民黨表示部份檔案之保存地點不在八德路黨史館，或已找不到實體檔案，故僅進行28筆檔案的移歸，相關檔案於三方確認清點後，由檔案管理局攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理與編目後，即會開放供全民使用。

促轉會於今年5月1日委員會議，針對國民黨前所通報之檔案清冊，決議第一階段審定其中33筆為政治檔案，內容涉及二二八事件、動員戡亂體制與戒嚴體制，依促轉條例規定，移歸以原件為原則。國民黨因此向台北高等行政法院聲請停止執行，並向促轉會申請復查，均遭駁回。促轉會於8月6日再次函請國民黨限期將檔案移歸檔管局，國民黨於8月8日函復，願在訴訟程序終結前先配合移歸，但表示無法因應運送所需費用及人力，希望在黨史館當場辦理移歸作業。基於儘早完成政治檔案移歸，促轉會同意會同檔管局前往黨史館進行。

促轉會表示，為求慎重，進行檔案移歸作業時，促轉會與檔管局人員全程穿防護衣、戴手套與口罩，並與黨史館人員逐筆、逐頁清點確認。若檔案涉及需拆卷者，均由檔案管理局專業人員進行，確保不會對檔案原件造成破壞。

促轉會新聞稿強調，這33筆檔案均為國民黨向促轉會通報，經促轉會委員會議審定為政治檔案，至於檔案形式為剪報或公文，均不影響審定結果。至於國民黨表示史料檔案移轉會對檔案造成損傷，因其多次對外表示人力與經費緊縮，黨史館的開放時間也一再限縮，相關檔案移歸為國家檔案後，反而能在符合國際檔案管理作業水準的環境裡獲得妥善保存，社會大眾也能更便捷使用這些檔案。

對於國民黨全程直播過程，促轉會表示尊重，但對其在直播畫面上稱促轉會為「東廠2.0」表達嚴正抗議。促轉會此次會同檔案局前往黨史館進行檔案移歸，完全依法行政，且國民黨向法院聲請停止執行也遭駁回。促轉會批評，國民黨既已願意配合移歸檔案，又稱促轉會為東廠，令人不解。至於未能於今日完成移歸的檔案，本會擇期再至黨史館進行作業。

促轉會並宣稱，這是歷史上第一次國民黨將其黨史資料移歸為國家檔案，意義重大，希望該黨能配合後續的移歸作業，共同為還原歷史真相來努力。

促轉會與檔管局人員進行檔案鑑定。圖╱促轉會提供
促轉會與檔管局人員進行檔案鑑定。圖╱促轉會提供
分享

促轉會國民黨直播

相關新聞

沒徵召王世堅選立委失去樂趣？他嗆柯P：擔心一下自己好嗎

2019-08-21 15:42

【重磅快評】漢子潑禿子冷水？韓陣營顯然忘了這件事

2019-08-21 17:27

太氣了？王世堅批柯文哲：反共義士若地下有知 會再氣死一次

2019-08-21 17:14

高思博批政治酬庸「國民黨也有但民進黨太誇張」

2019-08-21 17:01

因為這3個原因 蕭美琴決定接受徵召

2019-08-21 16:29

影／戰神的下一步？黃國昌：力推藍綠國會不過半

2019-08-21 15:09

蔡英文要台中人向林佳龍道歉 藍議員：權力使人腐化

2019-08-21 14:52

反共不反中是精神分裂？她反擊「這是正在發生的現實」

2019-08-21 14:42

徐永明接下時力黨主席 目標明年政黨票破百萬

2019-08-21 14:14

艱困選區立委提名 綠刺客出頭難

2019-08-21 13:53

影／余天：大綠小綠合作默契幾乎沒了

2019-08-21 13:53

索羅門15位議員聲明：不支持與中華人民共和國建交

2019-08-21 13:21

時力黨魁呼之欲出 徐永明最快下午接黨主席

2019-08-21 12:24

「數位國家公投」遭駁 張善政辦：中選會為選舉阻礙

2019-08-21 12:04

洪慈庸稱時力若挺柯就沒救了 柯文哲酸：不用我們動手吧

2019-08-21 11:55

侯友宜盧秀燕拒入團隊 謝龍介：這才是真輔選

2019-08-21 11:45

韓國瑜真的告急了！黃暐瀚送他9個字逆轉戰局

2019-08-21 11:41

促轉會到國民黨接收政治檔案 國民黨：不知有何必要

2019-08-21 11:34

北農休市案農民損失慘 監察院要求北市府農委會檢討

2019-08-21 11:19

打斷她的腿、他管不動我... 政壇夫妻拚選舉反目 選民又被騙？

2019-08-21 09:00

查私菸案引反彈？ 邱國正：遺憾讓兒捲入官場鬥爭

2019-08-21 00:34

洪慈庸：時力若走這路線「等著被民眾黨清掉」

2019-08-21 00:19

民進黨立委艱困選區 徵召高嘉瑜、許淑華、蕭美琴

2019-08-20 23:55

民進黨立委中部艱困區 擬公布徵召

2019-08-20 23:16

兒子同在國安局服務 邱國正：絕無透過關說

2019-08-20 23:10

蔡英文與日本人氣Youtuber合作 邀請日人來台觀光

2019-08-20 21:41

參選時力黨魁有譜 徐永明：願肩負起邱顯智重擔

2019-08-20 21:06

邱顯智辭意堅定 點名這2人接棒時代力量黨主席

2019-08-20 20:18

館長陳之漢魅力何在？ 政治人物愛恨交加

2019-08-20 18:47

影／口譯哥風波未了 國民黨批監察院不中立

2019-08-20 18:45

推特、臉書刪除可疑帳號 蔡英文：一起防止假訊息傳播

2019-08-20 18:13

【重磅快評】蔡英文拿軍售案酸韓國瑜 失了總統格局

2019-08-20 18:02

影／不選汐止立委轉戰不分區？黃國昌：我還沒點頭

2019-08-20 17:49

時代力量主席改選 林亮君票數未過半遭否決

2019-08-20 17:39

邱國正私菸案重手引反撲 國安局陷人事風暴

2019-08-20 17:16

決策委員會議無結論 時代力量黨主席持續空缺

2019-08-20 15:09

蔡其昌真的有對手了！張顯耀最近勤跑台中海線

2019-08-20 15:03

韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0 監察院已成東廠

2019-08-20 14:37

監院彈劾管中閔 韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

2019-08-20 14:24
看更多

熱門文章

不用猜了！新式身分證將拍板 有國旗、已婚看得到

2019-08-21 10:47

獨／為兒接燙手山芋？國安局長邱國正：沒找人關說

2019-08-20 19:42

韓國瑜要重啟核四 侯友宜：假議題，因燃料棒都不在了

2019-08-21 15:16

韓國瑜疑神疑鬼？ 7個關鍵時刻完整解鎖

2019-08-21 08:00

新版身分證8大功能 明年10月開始換發

2019-08-21 00:14

脫黨選總統箭在弦上？ 郭台銘傳發包宣傳「連署APP」

2019-08-21 13:50

洪慈庸：時力若走這路線「等著被民眾黨清掉」

2019-08-21 00:19

獨／韓國瑜政見第一槍 明將公布續建核四等能源政策

2019-08-21 11:28

追蹤器事件 總統府二度發聲：請韓國瑜馬上提告

2019-08-21 09:42

韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」

2019-08-20 22:28

情義相挺！林姿妙帶頭擔任韓國瑜宜蘭競選總部主委

2019-08-20 20:33

林濁水：「換柱2.0」不一定 但韓國瑜無緣總統成定局

2019-08-21 08:36

F-16預計2026完成交機 我方希望提前一年

2019-08-20 22:10

酸韓國瑜借公文拍照 孫大千嗆蔡英文：把握最後10個月

2019-08-21 11:28

侯友宜盧秀燕拒入團隊 謝龍介：這才是真輔選

2019-08-21 11:45

韓國瑜真的告急了！黃暐瀚送他9個字逆轉戰局

2019-08-21 11:41

韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告

2019-08-20 23:38

內部民調領先蔡英文3％？郭台銘是否參選 兩週內決定

2019-08-21 12:45

【重磅快評】蔡英文拿軍售案酸韓國瑜 失了總統格局

2019-08-20 18:02

美宣布批准售台F-16戰機 官員：美支持台維持自衛能力

2019-08-21 05:45

大選將近 AIT高調向韓釋出善意

2019-08-21 00:22

韓國瑜依「來函」告陳菊攝影官 雄檢指將這樣偵辦

2019-08-20 22:12

打斷她的腿、他管不動我... 政壇夫妻拚選舉反目 選民又被騙？

2019-08-21 09:00

美售我F-16新機 航程足以來回台東-太平島

2019-08-21 13:13

徵信社臉書4點怒駁韓國瑜 「太小看國家機器了吧」

2019-08-20 21:49

查私菸案引反彈？ 邱國正：遺憾讓兒捲入官場鬥爭

2019-08-21 00:34

韓國瑜找張忠謀當副手？ 張淑芬：我們不碰政治

2019-08-21 10:37

韓國瑜座車被安裝追蹤器 警方出利器防範

2019-08-20 20:34

累了？李佳芬上節目談鳳飛飛 開錄前疲倦閉目網友打氣

2019-08-21 09:20

兒子同在國安局服務 邱國正：絕無透過關說

2019-08-20 23:10

新式數位身分證 確定有國旗

2019-08-21 00:08

政壇掀「公文批鬥潮」 陳水扁：雍正愛批公文批到過勞死

2019-08-21 10:03

老虎軍團續整軍待發 就等「郭董令下」

2019-08-20 23:12

民調／2020若柯文哲挺郭台銘成三角督 蔡英文暫領先

2019-08-21 13:10

邱顯智辭意堅定 點名這2人接棒時代力量黨主席

2019-08-20 20:18

影／韓國瑜爆車被裝追蹤器 張善政：顧問團也「被關心」

2019-08-20 18:32

AIT處長與韓合照肢體語言掀波 在場學者：大家誤會了

2019-08-21 12:08

美公佈售我F16V新機 這型精準導引炸彈是空對面之王

2019-08-21 08:48

韓國瑜繼曾永權之後 未來還要找大老擔任競總主委

2019-08-20 19:17

李佳芬與他「十指緊扣」照曝光 網友起鬨：放開那個女孩！

2019-08-21 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top