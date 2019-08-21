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蔡英文要台中人向林佳龍道歉 藍議員：權力使人腐化

2019-08-21 14:52聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

總統蔡英文要台中人向前市長林佳龍說抱歉，道歉說在網路發酵，國民黨議員李中、楊正中、黃馨慧及羅廷瑋抨擊「這是權力的傲慢」想當年蔡英文剛上任是說「謙卑！謙卑！再謙卑！」現在反而檢討人民。三人也酸，的確要向蘇貞昌、林佳龍與陳其邁道歉，讓他們高升，也要向蔡英文預先道歉，因不會把票投給她。

蔡英文總統本月17日在台中演講，講到前市長、現任交通部長林佳龍任內政績包括綠川整治、花博都是台中的驕傲，但現在都變模糊了，她要在場的台中人要向這個人（林佳龍）說抱歉，隨後請在場聽講的林佳龍站起來，林向聽眾揮手致意。

林佳龍台中辦公室回應，總統當天的談話，僅表達支持者的惋惜，對於去年選舉結果讓支持者失望，會更謙卑檢討，以符合人民的期待。

議員李中議員表示，這是權力多大的傲慢，才要選民跟落選的市長說抱歉？蔡英文總統說花博和綠川都是台中人的驕傲，但是花博花了百億卻看不到花，而門票收入究竟賣了多少？現在甚至還有十幾個疑案由司法調查中，何況綠川抽取地下水才得以呈現清流景觀，只注重表面功夫卻罔顧環保。

李中批前市府，過去4年林佳龍舉債800多億，然而這4年來林佳龍又多了多少建設讓市民有感？林佳龍引以為傲的中區再生，連綠川旁的小7商店都關門大吉，究竟變繁榮還是沒落？

議員楊正中說調，林佳龍4年成就了台中負債千億的成績，現在可舉債空間扣除警示性額度，已經剩不到100億，台中的建設空間已被林佳龍揮霍殆盡。

楊正中指出，蔡英文總統說台中現階段最需要交通建設，她特別找前市長林佳龍當交通部長，最能符合台中的需要，並承諾中央資源會讓台中交通建設繼續做下去。他說，山海環線鐵路高架化總工程經費高達714.02億，加上鐵路本屬中央財產、捷運綠線延伸和捷運藍線經費也破千億，請蔡總統和林部長拿出誠意，全額補助！

議員黃馨慧表示，林佳龍認為空汙都是人民騎車害的，與中火使用執照全發沒有關係。而取消台中市的老人健保補助，是因為老人應該有錢自己付。她認為民進黨用滾動式的標準合理化自己的無能，人民還要這種要求百姓道歉的總統嗎？！

楊正中議員說，權力使人腐化，腐化使人退化，退化使人無知。無知的人才會說出這種要選民道歉的話。在場議員一致高聲疾呼，請蔡英文總統、林佳龍部長道歉！

林佳龍辦公室則表示，過去4年台中市的建設與進步的政績，盼地方與中央共同努力，延續民眾肯定的成果，別因地方政權輪替而中止或擱置相關建設。

台中市國民黨議員李中（左起）黃馨慧、楊正中、及羅廷瑋今開記者會，批總統蔡英文要台...
台中市國民黨議員李中（左起）黃馨慧、楊正中、及羅廷瑋今開記者會，批總統蔡英文要台中人向前市長林佳龍道歉「是權力的傲慢。」記者陳秋雲／攝影
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林佳龍蔡英文綠川

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