洪秀柱承諾不講邪惡的話 謝龍介: 讓大家沉澱一下吧

2019-08-21 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱公開表示「不會再說邪惡的話」，表達南下台南參選的積極意願，並要自己的同志不要給她貼標籤， 對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，絕對沒有貼標籤，只是在總統大選的前提下，一切都必須要謹慎。

至於國民黨黨中央至今尚未決定台南市第六選區的立委提名人選， 之前謝龍介表示正在向基層收集意見，提報黨中央作為提名參考，目前了解到的情況，基層對於洪秀柱是有疑慮的。而在洪秀柱公開說，不再提一中同表之後，謝龍介今天說，給大家一個沉澱的時間，相信黨中央會做出正確的決定。

國民黨前主席洪秀柱有意南下台南參選立委，但卻遭到「卡柱」，基層有不同聲音，並傳出國民黨台南立委提名人甚至連署要求黨中央不要提名洪秀柱，更引發當主席之爭的陰謀論。

國民黨黨主席吳敦義之前 對此公開表示，九二共識是一中各表，這是跟聖經一樣重要，講一中同表就是違背黨綱，不要講那些邪惡的話，如果違背了，沒有資格做我們國民黨的黨員。洪秀柱昨天回應「既然黨主席定位邪惡的話不要說，那我就不說吧」。

至於台南市議員謝龍介日前表示，由於洪秀柱一中同表標籤太明顯，地方甚至傳出將發動連署「卡柱」，洪秀柱則輕描淡寫的回應，「我覺得這個事情我們就不提也罷，我們一切取決於民意，這民意是看第6選區的民意」，但她也忍不住抱怨，別的黨跟我們貼了標籤，自己人就不要隨便貼標籤。