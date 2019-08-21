反共不反中是精神分裂？她反擊「這是正在發生的現實」

2019-08-21 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



有媒體報導國民黨台北市議員徐巧芯近期發聲挺香港反送中，遭到鋼鐵韓粉劉家昌痛批「吃裡扒外」，徐不僅在臉書上po文反擊，還發第二篇論點聲稱「國民黨反共不反中」。對此，網友則稱徐巧芯根本「精神分裂」；徐巧芯也在臉書反擊，有人是自己或家人去賺大陸的錢可以，別人去就說舔共的，就很「正常」？

徐巧芯說，如果說「國民黨反共不反中」是精神分裂，那麼，除了自己或家人去賺大陸的錢可以，別人去就說舔共的，就很「正常」外 ？台獨在台灣歷次民意調查當中都是相當少數，尤其相對於支持中華民國派而言更是如此，我們就是「精神分裂」、台獨反而「正常」？

徐巧芯表示，中華人民共和國想要統一中華民國，而我國的任一個有能力執政的政黨都公開反對「被統一」，拒絕共產黨的統治，這也是一種「反共」，就是在台灣正在發生的現實，何來「精神分裂」之有？

說穿了，那些笑人家精神分裂的人或者媒體，不過就是不喜歡、不認同我們的主張，因此用揶揄諷刺的方式表達罷了。兩岸關係如果如此簡單，能夠三言兩語解決，那也不用數十年來每一次選舉討論如此激烈。

徐巧芯說，就是因為它很難，才要努力提出不同的立場、主張、願景，讓它在國內透過民主被選擇。她並不認為一個主張要得到「所有人」的認同—民主並不是這樣運作的。