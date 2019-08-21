跟蹤8個月想看私生活？潘恒旭：同情狗仔賺不到獎金

相關新聞
AIT處長與韓合照肢體語言掀波 在場學者：大家誤會了2019-08-21 12:08
蔡2011年也質疑監控？ 總統府：完全是兩件不一樣的事2019-08-21 14:01
韓國瑜車被裝追蹤器 徐國勇諷：猴子吃香蕉2019-08-21 13:53
美國商會演講 韓國瑜曝38年前打工往事2019-08-21 13:18
總統府呼籲提告 高市府：國家機器監控，告有用？2019-08-21 13:15
韓國瑜自爆座車被裝追蹤器 柯文哲這樣回…2019-08-21 12:10
韓國瑜車被裝追蹤器 徐國勇：猴子吃香蕉的邏輯謬誤2019-08-21 11:43
酸韓國瑜借公文拍照 孫大千嗆蔡英文：把握最後10個月2019-08-21 11:28
PO文「來幫韓國瑜吧」 吳蕚洋：拱我選總統會慎重考慮2019-08-21 11:23
政壇掀「公文批鬥潮」 陳水扁：雍正愛批公文批到過勞死2019-08-21 10:03
追蹤器事件 總統府二度發聲：請韓國瑜馬上提告2019-08-21 09:42
李佳芬與他「十指緊扣」照曝光 網友起鬨：放開那個女孩！2019-08-21 09:35
累了？李佳芬上節目談鳳飛飛 開錄前疲倦閉目網友打氣2019-08-21 09:20
韓國瑜與AIT會面 談香港情勢及美中台關係2019-08-21 08:56
韓國瑜疑神疑鬼？ 7個關鍵時刻完整解鎖2019-08-21 08:00
大選將近 AIT高調向韓釋出善意2019-08-21 00:22
AIT處長會韓國瑜 談選情、兩岸、訪美行2019-08-21 00:20
偷裝GPS 恐吃妨害秘密官司2019-08-21 00:19
闖辦公室、軍機盤旋 韓營屢揭諜影2019-08-21 00:17
韓國瑜座車遭追蹤？應主動偵辦2019-08-21 00:13
韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告2019-08-20 23:38
韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」2019-08-20 22:28
韓國瑜依「來函」告陳菊攝影官 雄檢指將這樣偵辦2019-08-20 22:12
酈英傑與韓國瑜會面 訪美期程尊重韓2019-08-20 22:02
韓國瑜座車被安裝追蹤器 警方出利器防範2019-08-20 20:34
韓國瑜蘇貞昌PK批公文 扁酸：韓不太看公文、蘇權力一把抓2019-08-20 18:34
影／韓國瑜爆車被裝追蹤器 張善政：顧問團也「被關心」2019-08-20 18:32
被問韓國瑜座車遭裝追蹤器 侯友宜：只注意新北2019-08-20 17:56
車子疑遭裝追蹤器 王淺秋：目前沒打算提告2019-08-20 17:47
酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？ 因為國家機器到不了2019-08-20 17:22
市長室多次遭闖入 韓國瑜今正式提告菊市府員工吳建鴻2019-08-20 17:03
韓國瑜座車遭裝追蹤器 綠營議員促市府交代管理紀錄2019-08-20 16:50
韓國瑜感謝美軍售遭蔡英文質疑 王鴻薇嗆蔡：有事嗎？2019-08-20 16:10
影／綠營市議員幫韓國瑜報案 檢：被害人才有告訴權2019-08-20 15:59
與AIT處長談啥？韓國瑜：談國際、兩岸三地及美台關係2019-08-20 15:58
韓國瑜稱座車遭裝追蹤器 高市警：市長室不提告2019-08-20 15:48
韓國瑜車子被裝追蹤器？潘恒旭加碼：我的車也被跟監2019-08-20 15:32
AIT酈英傑高市長韓國瑜會面 感謝韓對各項美台交流支持2019-08-20 15:18
韓國瑜發影片稱公文比人高 館長po照片酸：我可不可以選總統？2019-08-20 14:31
熱門文章
不用猜了！新式身分證將拍板 有國旗、已婚看得到2019-08-21 10:47
獨／為兒接燙手山芋？國安局長邱國正：沒找人關說2019-08-20 19:42
邱國正私菸案重手引反撲 國安局陷人事風暴2019-08-20 17:16
韓國瑜疑神疑鬼？ 7個關鍵時刻完整解鎖2019-08-21 08:00
新版身分證8大功能 明年10月開始換發2019-08-21 00:14
郭柯王能不能合？ 詹惟中翻佛書解「法眼淨」三字2019-08-20 15:02
市長室多次遭闖入 韓國瑜今正式提告菊市府員工吳建鴻2019-08-20 17:03
洪慈庸：時力若走這路線「等著被民眾黨清掉」2019-08-21 00:19
韓國瑜被裝追蹤器 徵信社提4專業論點斥「荒謬至極」2019-08-20 22:28
獨／韓國瑜政見第一槍 明將公布續建核四等能源政策2019-08-21 11:28
韓國瑜車子被裝追蹤器？潘恒旭加碼：我的車也被跟監2019-08-20 15:32
酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？ 因為國家機器到不了2019-08-20 17:22
追蹤器事件 總統府二度發聲：請韓國瑜馬上提告2019-08-21 09:42
情義相挺！林姿妙帶頭擔任韓國瑜宜蘭競選總部主委2019-08-20 20:33
F-16預計2026完成交機 我方希望提前一年2019-08-20 22:10
林濁水：「換柱2.0」不一定 但韓國瑜無緣總統成定局2019-08-21 08:36
張善政反問蔡英文 當選前又是以什麼身份訪問美國2019-08-20 15:30
韓國瑜指控遭監控 總統府：請舉證並立即提告2019-08-20 23:38
脫黨選總統箭在弦上？ 郭台銘傳發包宣傳「連署APP」2019-08-21 13:50
【重磅快評】蔡英文拿軍售案酸韓國瑜 失了總統格局2019-08-20 18:02
侯友宜盧秀燕拒入團隊 謝龍介：這才是真輔選2019-08-21 11:45
美宣布批准售台F-16戰機 官員：美支持台維持自衛能力2019-08-21 05:45
大選將近 AIT高調向韓釋出善意2019-08-21 00:22
韓國瑜真的告急了！黃暐瀚送他9個字逆轉戰局2019-08-21 11:41
韓國瑜依「來函」告陳菊攝影官 雄檢指將這樣偵辦2019-08-20 22:12
內部民調領先蔡英文3％？郭台銘是否參選 兩週內決定2019-08-21 12:45
楊秋興揚言退黨 國民黨考紀會仍做出開除黨籍處分2019-08-20 15:19
徵信社臉書4點怒駁韓國瑜 「太小看國家機器了吧」2019-08-20 21:49
查私菸案引反彈？ 邱國正：遺憾讓兒捲入官場鬥爭2019-08-21 00:34
打斷她的腿、他管不動我... 政壇夫妻拚選舉反目 選民又被騙？2019-08-21 09:00
韓國瑜座車被安裝追蹤器 警方出利器防範2019-08-20 20:34
累了？李佳芬上節目談鳳飛飛 開錄前疲倦閉目網友打氣2019-08-21 09:20
兒子同在國安局服務 邱國正：絕無透過關說2019-08-20 23:10
韓國瑜找張忠謀當副手？ 張淑芬：我們不碰政治2019-08-21 10:37
韓國瑜稱座車遭裝追蹤器 高市警：市長室不提告2019-08-20 15:48
政壇掀「公文批鬥潮」 陳水扁：雍正愛批公文批到過勞死2019-08-21 10:03
老虎軍團續整軍待發 就等「郭董令下」2019-08-20 23:12
邱顯智辭意堅定 點名這2人接棒時代力量黨主席2019-08-20 20:18
新式數位身分證 確定有國旗2019-08-21 00:08
影／韓國瑜爆車被裝追蹤器 張善政：顧問團也「被關心」2019-08-20 18:32
留言