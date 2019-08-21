跟蹤8個月想看私生活？潘恒旭：同情狗仔賺不到獎金

2019-08-21 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天表示，他的車子被裝了追蹤器，國家機器監控他與他的家人太厲害，他要提出抗議。沒多久，高市府觀光局長潘恒旭也指稱追蹤器確有其事，連自己都被跟蹤了八個月。