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跟蹤8個月想看私生活？潘恒旭：同情狗仔賺不到獎金

2019-08-21 14:19聯合報 記者林文義╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨天表示，他的車子被裝了追蹤器，國家機器監控他與他的家人太厲害，他要提出抗議。沒多久，高市府觀光局長潘恒旭也指稱追蹤器確有其事，連自己都被跟蹤了八個月。

根據東森新聞報導，潘恒旭說他是高市府局處首長少數還沒結婚的官員，可能外界以為他的私生活很豐富，但其實是很單調，相信狗仔隊跟蹤他也賺不到獎金，前後約八個月都沒什麼。至於是否要對跟監的人提告？潘恒旭說不知道對方是誰，但同情對方跟不出所以然，但他現在講電話要很小心，尤其選舉到了，越小心越好。

高雄市觀光局長潘恒旭。圖／聯合報系資料照片
高雄市觀光局長潘恒旭。圖／聯合報系資料照片
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