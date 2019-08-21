徐永明接下時力黨主席 目標明年政黨票破百萬

2019-08-21 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量新任黨主席徐永明。攝影／記者蔡晉宇 分享 facebook

時代力量今日上午臨時舉行決策委員會議，接續昨日未完成的黨主席補選，在多位決策委員共同推薦下，時力立院黨團總召徐永明經出席決策委員投票過半通過，正式接下時代力量黨主席一職。徐永明表示，時力目前面臨內外衝擊，自己會為黨下一階段發展，和明年選戰的勝利全力做準備。

時代力量發言人陳志明表示，今日黨主席補選共有徐永明與林亮君兩位參選人，會議中過半投票通過，由徐永明來接任時力黨主席。

徐永明表示，上周還在討論下個會期黨團的優先法案，在這時間點接下黨主席並不在預期規劃之內。對於接任黨主席，徐永明也提出三點說明，首先，會從慰留邱顯智，轉變到今日願意承接主席位置，主要和邱昨日發文點名加上辭意甚堅有關；其次，時力會延續邱顯智的堅持，在藍綠之外，繼續為台灣年輕人走出一條道路；最後，希望時力立院黨團在明年二月立法院開議時，能繼續秉持「人民的立法院」初衷，為人民服務。

媒體詢問，有無明年選戰目標。徐永明表示，政黨票部分要破百萬票，區域則希望能較上屆更好。他透露，未來在區域立委部分還會有後續提名。徐永明也特別提到，時力未來對林昶佐、洪慈庸兩人的定位就是「黨友」，未來所有輔選活動在行有餘力時，也將大力輔選兩人。

媒體詢問，邱顯智先前和民進黨主席卓榮泰見面談的，是否還算數。徐永明表示，會尊重之前雙方會談的共識，「我對民進黨或其他政黨的合作都抱持開放態度，要談多少次都沒問題，也希望下次與卓主席會談時，柯總召也能一起來，就雙方就政策議題一併討論」。

至於接任黨主席後，時力是否在總統人選上支持總統蔡英文。徐永明僅表示，要待黨代表大會完整討論後，才能定案。