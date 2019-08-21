索羅門15位議員聲明：不支持與中華人民共和國建交

2019-08-21 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



圖為2018年蔡英文總統（左）在總統府前舉行軍禮，歡迎索羅門群島總理何瑞朗（右）等人來訪。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

我國與太平洋友邦索羅門群島外交關係今年傳出波動，不過今天有15位索羅門群島議員發表聲明，支持深化台索邦誼，其聲明由索羅門群島前總理何瑞朗（Rick Hou）領銜，明言「不支持任何外交轉向的政策」，並強調「台灣是我們真正的朋友」。對此，外交部表達歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，索羅門群島前總理丶現任國家計畫及發展協調部長（Minister of National Planning and Development Coordination）何瑞朗21日結合索國「民主進步執政聯盟」(Democratic Coalition Government for Advancement, DCGA)，共計15位內閣成員及國會議員，公開發表聯合聲明，對索國政府公開檢討台索外交關係的現況表達關切，並重申支持深化臺索關係。

外交部表示，我國政府對何瑞朗等15位部長有力支持鞏固臺索邦誼，表達歡迎與誠摯感謝。

外交部表示，何瑞朗等在聲明中讚揚，台灣是索國真正的朋友，即便是在索國族裔衝突的高峰期，仍對索國不離不棄，肯定臺灣自兩國建交以來，一直在各項領域提供索國忠實又可靠的協助。

何瑞朗等人另在聲明中提及，台索建交至今已36年，因此適時檢視並促進雙邊合作確有其必要。惟他們也相信，索國「民主進步執政聯盟」（DCGA）政府檢視與台灣的外交關係，應僅是檢視與所有盟邦關係的一環，而非僅針對台灣。因此，他們也促請索國政府審慎處理檢討事宜，避免損及與台灣友好的雙邊情誼。

何瑞朗等人另強調，相關檢視作為的目的，並非在改變台索關係。目前索國主張外交轉向者僅佔少數，且非基於索國國家利益的考量，並表達決不會支持任何與中華人民共和國建交的決定。（We state very clearly that we will not support any policy to change Solomon Islands Diplomatic ties from Republic of China (Taiwan) to the People’s Republic of China (PRC). ）

外交部進一步指出，外交部長吳釗燮也在本月16日在吐瓦魯與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）舉行雙邊會談，就未來如何進一步提升雙邊合作交換意見，雙方另簽署臺索互免簽證協定。

外交部認為，何瑞朗等人的聲明，是台索兩國關係正向發展的另一具體表徵。我國政府未來將繼續秉持一貫態度，加強落實與索國政府各項合作，也籲請索國各界與我國共同攜手，進一步深化臺索友好的邦誼。