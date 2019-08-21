總統府呼籲提告 高市府：國家機器監控，告有用？

2019-08-21 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天表示，他的座車可能被裝追蹤器，事後表示不會提告;總統府二度呼籲韓提告，讓真相水落石出。高市府回應表示，2011年蔡英文總統以在野黨身份公開抨擊馬政府作政治偵防時，也沒有提告，運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用？

總統府發言人丁允恭表示，無論是為了昭明社會公信，或確保韓市長合法權益、嚴查不法，尤其涉及證據的保全，韓市長都應該立即提告，由檢警等單位迅速介入偵辦，讓真相水落石出。

丁允恭說，地方首長表示自己遭受到「國家機器」不法監控，茲事體大，不但衝擊人民對國家民主法治的基礎信賴，也關係到政府相關人員清譽，不能含混帶過。此案韓市長不僅應提出告訴，更應該馬上提告，因事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮，韓市長應立即於今日提出告訴，以昭公信。

對此，高市府回應總統府表示，當2011年蔡英文總統以在野黨身分公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告！？答案當然是沒有。運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？