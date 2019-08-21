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「數位國家公投」遭駁 張善政辦：中選會為選舉阻礙

2019-08-21 12:04聯合報 記者周志豪╱即時報導

中選會委員會昨天確定駁回由行政院前院長張善政領銜提出的「數位國家公投」，張善政今天以新聞稿表示非常遺憾，但不會因此放棄帶領國家轉型，也宣示將繼續推動協助企業、政府數位轉型的數位長學院，10月19日數位國家論壇也會如期召開。

張善政辦公室發言人黃曼昕質疑，中選會駁回張善政公投案，是否是顧慮張身兼國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召，衝刺成案連署時會趁機為韓造勢，為選舉而阻礙國家數位發展。

黃曼昕說，中選會作為一個獨立機關，最高價值就在推動全民公投制度，應勇於制約上層主管在公投提案中的政治考量，勇敢拒絕政治色彩明顯的主管任命，但近年來中選會卻一次一次窒息、扼死公投，渾然不知自己正在摧毁自己存在價值。

張善政表示，很多國家近年都已設立數位經濟部，但我國政府組織這幾十年來卻都沒有變化，因應共享經濟、金融科技等數位時代新型態已顯露疲態；面對數位時代的法規也已明顯落伍。

張善政說，為能讓國家成為數位時代強國，達到讓社會充滿數位商機；讓中高齡能享受數位的便利與福利；以及讓年輕人的數位創新夢想能夠實現的三大目標，國家數位轉型的腳步不能因中選會的駁回之舉而減緩。

張善政中選會公投

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