侯友宜盧秀燕拒入團隊 謝龍介：這才是真輔選

2019-08-21 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



針對韓國瑜最近民調支持度下降，新北市長及台中市長又婉拒進入競選團隊，政壇「換柱2.0」傳聞相當多，挺韓大將、國民黨台南市黨部主委謝龍介有不同看法，表示藍營不需要給綠營作文章的機會，兩位市長選擇留在選區是對的，「顧好選區讓選票能真正的移轉給韓國瑜，才是真輔選」。

至於韓國瑜最近的民調支持度下降，在不論是藍綠對決或是三腳督都排在末位，謝表示，目前大家關注的是在郭柯王的議題，其他參選人的支持度一定會下降，之前國民黨在初選時，蔡英文的民調支持度跌得更慘，目前上上下下都是很正常的，要等到最後進入真正的戰鬥位置時才能確定選民到底要選誰。

謝龍介表示，這與4年前換柱風波時的情況已經不同，黨中央都已全部進駐韓國瑜的團隊，不可能有撤換參選人的情況，大家不要想太多。

至於郭台銘的兩套劇本，政壇傳出郭在等候郭王柯整合，整合不成就爭取換瑜，謝龍介表示，雖然不知道郭心裡是怎麼想的，但以他對郭的了解，郭心中是有中華民國的，一切會以藍軍拿下勝選為目標，所以不會輕舉妄動，對郭「尊敬、也深具信心」