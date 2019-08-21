韓國瑜車被裝追蹤器 徐國勇：猴子吃香蕉的邏輯謬誤

2019-08-21 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



內政部長徐國勇今上午到高雄「2019南方領袖教育學院」演講，入場前媒體問他，對高雄市長韓國瑜自爆座車遭裝追蹤器一事有何看法？徐回應「選舉的事情，就由負責選舉的黨部去處理，我不回覆」。不過演講開場沒多久，徐國勇以理則學「猴子吃香蕉」推論，舉例「有人說我車子出了問題，你會搞這個問題，所以這問題就是你搞的！」似暗指韓說被國家機器監控有邏輯謬誤。

徐國勇以「政府最新政策與管理哲學經驗」進行演講，他說，從事公職時在面對民眾、立法院和媒體時，不管是政治事件或對行政機關的誤解，常因一些理則學式的指控落入陷阱，「猴子愛吃香蕉、你愛吃香蕉，所以你就是猴子」，他又說「我車子出了問題，你會搞這個問題，所以這問題就是你搞的，有道理吧？」

見台下學員大笑，徐國勇澄清「我在講什麼，不要想到其它去。」徐國勇又舉例，「我的麥克風萬一斷電，供應電力的是台電，所以一定是台電亂搞」，他說，最近這類問題一直出現，「一定是行政機關在哪裡、誰在哪裡，一定是誰做的或怎樣」，尤其選舉時，這種政治語言一直出現，如何破解，也是官員的挑戰。