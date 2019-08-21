韓國瑜真的告急了！黃暐瀚送他9個字逆轉戰局

2019-08-21 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



國民黨總統提名人韓國瑜近來媒體民調落後總統蔡英文，韓表示，民調是一時高低，藍軍若不能整合，支持者表達憂慮，透過民調上表態、收縮等等都是有可能；資深媒體人黃暐瀚表示，他是真的覺得韓國瑜告急，幾點趨勢觀察下來，蔡總統連任機會頗高，他認為只有面對問題，才能解決問題，讓韓反守為攻、逆轉戰局。

黃暐瀚表示，大概是15年前，他還在東森新聞台當主播的時候。有一年，他與另外四名男主播，一起擔任衛生署的「防治愛滋大使」，別上粉紅色的絲帶，宣導防治愛滋。當時，衛生署問他，可不可以寫下一段話，配合活動？他沒有「一段話」，我只寫了九個字：「面對他、瞭解他、解決他」！

面對疾病是如此，面對政治，面對選舉，甚至面對人生，也都是如此。昨天他說「韓國瑜告急」！他是真的覺得告急，幾點趨勢觀察下來，蔡總統連任機會頗高。很多網友留言：「這是假民調啦」！「暐瀚哥，不要這樣沒信心」！他還是那句話：「面對問題，才能解決問題」，如果連問題都不面對，甚至「不承認」有問題存在，一個「不存在」的問題，又何需解決？要如何解決呢？

黃暐瀚說，記得去年韓國瑜是怎麼贏的嗎？他提出願景：「不再讓高雄青年北漂」，他提出針砭：「高雄又老又窮」，他還提出牛肉：「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」！那時的韓國瑜，雄心壯志，勇往直前。儘管「經驗」告訴所有人，國民黨在高雄，不可能贏，但他不放棄，他努力論述，創造議題，改變人心，帶來希望。最後，他贏了。

反觀現在的韓國瑜，卻是陷在「私德」、「市政」的小牙籤中，無法自拔。反覆地強調被國家機器對付，卻沒有「一刀斃命」的證據；努力解釋他很認真上班簽公文，卻還是抵擋不了，民進黨揶揄想選總統，無心市政的批評。

這些論述，無法帶來希望，也不能讓台灣民眾在心中產生「願景」，只是一味地糾纏。大家不會因為你被「國家機器對付」，而投票給你。你得讓人產生希望，夢想，讓中華民國的國民，內心充滿「如果韓國瑜當上總統，中華民國會變成怎樣」的期盼，才真的會贏。