促轉會到國民黨接收政治檔案 國民黨：不知有何必要

2019-08-21 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



促轉會於今年5月1日委員會議決議，將國民黨所通報檔案清冊中，第一階段審定33筆為政治檔案，要求收歸國有。將雙方行政訴訟後，今天檔案管理局與促轉會正式前往國民黨查收，引起國民黨黨史館騷動，不滿強行收走公開黨案必要性。

國民黨行管會主委邱大展表示，今天促轉會與檔管局要將國民黨33件黨史資料原始檔案收歸國有，但其中絕大多數資料不是秘密的資料，台大、胡佛檔案館都有電子檔，都可以找得到，不知道促轉會強行將黨史資料帶走、收歸國有的必要性。

促轉會表示，相關作為只是依法行政，今天只是配合檔案局將33件政治檔案收歸國有，促轉會未來調閱業要跟檔案局查詢。至於有部分資料仍在政大進行數位典藏，促轉會表示，那就另外再看怎麼安排時間，今天有的就今天先收。

檔管局（6人）、促轉會（8人）上午10時前往國民黨黨史館，在國民黨行管會與黨史館人員陪同下，收取33件審定政治檔案，因其動作之大，一度還引發國民黨團總召曾銘宗到現場關心。

黨史館副主任吳敏表示，黨管會今天要收歸國有的33件政治黨案中，有2筆沒有實體檔案，檔案管理過程有目無文；其他3筆寄存在其他地方，要跑流程才能把實體檔案取回，僅28筆資料目前存放在黨史館中。

吳敏說，這28件資料，包含諸如二二八事件當時新聞媒體報導剪報、黨務內部向當時的黨主席報告目前狀況記錄，或黨代表與同鄉會建議懲處當時行政長官陳儀等發言內容，都是目前已知事實，完全沒有機密可言。

吳敏指出，這28件資料，已經跟國史館、台大等第三方公正單位資料合作，在他們的館內或黨史館閱覽室都可以查看得到，是至少已經公開四年以上的公開資料；其他還沒有開放的資料，也已經和其他單位預定合作數位化後公開。