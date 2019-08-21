獨／韓國瑜政見第一槍 明將公布續建核四等能源政策

2019-08-21 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜上周六公布國政國問團名單，明天即將由國政顧問團總召張善政帶隊，在高雄黨部舉行能源國政說明會，以直播方式進行，並安排會後聯訪，為韓國瑜的選舉政見開第一槍。內容包括達成讓核四完工運轉、減少跨區供電及降低空氣污染等目標。

韓國瑜上個月在國民黨總統初選的國政願景會上發表能源政策，除了在安全無虞以及人民同意之下，一定要繼續使用核能外，也包括要重啟核四。此外也提出以核養綠、智慧型電網、平衡區域電力、促進電力市場正常化及提高能源產業釋股比例，並主張2035年「5050」計畫，排碳能源占電力配比降成50%，另外的50%則來自無碳潔淨能源。

國政顧問團總召張善政表示，這次公布的能源主張以韓國瑜過去的能源政策為基礎，能源組召集人杜紫軍在與顧問開過多次會議後，訂下韓國瑜的能源政策願景，是讓台灣有充裕、穩定不中斷，而且價格平穩合理的能源供應，以支持民生與經濟的長遠發展。

張善政說，此能源政策目標包括減少跨區供電、降低空氣污染等。另一目標則是，在再生能源未能全面商業化穩定供電之前，維持核電廠繼續運轉、穩定供電，同時也秉持在「安全無虞」及「人民同意」的前提下，結合已展開「重啟核四公投」，讓核四電廠完工運轉。