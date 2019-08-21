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蜂蜜檸檬哥又來了？吳蕚洋：拱我選總統，會慎重考慮

2019-08-21 11:23聯合報 記者林文義╱即時報導

2020大選逐日加溫， 前台北市長參選人、新政黨「白色聯盟」執行長吳蕚洋也表態了，他表示要透過網路發表國策方針提供給韓國瑜參考，若是大家覺得他的想法不錯，想要拱他來選總統的話，他也會慎重考慮。

吳蕚洋今天在臉書發表「來幫韓國瑜吧」的第一篇，他表示韓國瑜講過穿雲箭後，至今許多媒體發言與行為，讓很多人無法認同這樣的人要來當總統，因為種種表現很像販夫走卒或者說有點像劇情裡的「張大帥」，雖說親民但要當總統之尊，真的讓人會票投不下去，民調不斷的下滑不是沒有道理的。台灣老百姓已經很痛恨那種為了不讓誰當選而只好去投另一個較不討厭的人，因為那是對自己的內心不誠實的事，人類的自性是喜歡誠信的。

但韓國瑜終究已經是一個總統參選人，身為一個國民，總不能讓國際的人看笑話，國父說「助人為快樂之本」，透過網路他寫點國策方針，提供給韓參考，畢竟，聽聽不屬官方顧問團的意見才能了解真相，因為人民真正的苦是在民間，而他就是個苦民(為了救世投入選舉而離開職場的苦民)。若是諸君覺得他想法不錯，想要拱他來選總統的話，我會慎重考慮。

第一篇 年金改革

這兩年最苦的苦民除了他以外，大概就是軍公教了，尤其是現職警察，抗爭時，他們在保護砍他們退休金之人，同時對付幫他們爭取權利的同僚(想起來就鼻酸)，8/23大法官將釋憲對軍公教被不公不義、不清不楚的不當年改之立法作出解釋，釋憲若認定違憲，當然皆大歡喜，但，也是幫蔡英文解套同時讓她取得明年選舉的優勢，因為內需經濟會變好，股市金融等業都會得到好處(人類所有的事本來就是假相，看懂的人自然不覺為奇)，小英一定將所有罪過都推給馬政府，因為這是馬政府下台前一直說要做的，這時韓國瑜你要如何來應付呢？你現在的顧問團裡有沒有當年迎合馬總統來對付軍公教的前朝官呢？

釋憲若是被駁回，那就又是一場長期抗爭的未來，韓市長你的對策為何？你要提出何種論述來幫軍公教呢？你會不會又像之前國民黨的候選人一樣，為了選票又不敢大聲疾呼為公理正義發聲呢？總是騙軍公教說等選舉後一定幫忙爭取權益，結果，選後大勝就聽不到任何聲音，連要釋憲了，也沒聽到你們在媒體上討論來幫軍公教講幾句真話。

對於年改錯誤思維，我已經寫了多篇不再贅述，這一則只是提醒韓國瑜要面對國家大政，不要將公文堆高開直播故作好笑，那些只是瑣事。

前台北市長參選人、新政黨「白色聯盟」執行長吳蕚洋
前台北市長參選人、新政黨「白色聯盟」執行長吳蕚洋
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韓國瑜軍公教釋憲

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