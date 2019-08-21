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北農休市案農民損失慘 監察院要求北市府農委會檢討

2019-08-21 11:19聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

監察院日前公布調查報告，針對去年台北農產運銷公司春節連續休市，未於事前協調北農減少休市日數，事後又輕忽未及時啟動穩定產銷因應措施，造成去年2月27日蔬菜爆量價跌，農民遭受嚴重損失，且當日對於蔬菜殘貨的處理方式，亦有未妥，監察院要求台北市政府、農委會檢討改進。

監察院之前調查指出北農為「公用事業」，但農委會及台北市政府一方面於北農各爭高位，遇事時卻又互推責任的現況，基於保障農民生計及維護消費者權益立場，認為有深入瞭解北農監督及運作機制的必要，因此再由監委林雅鋒、蔡崇義分案調查。

調查報告顯示，過去北農業務推廣費的支用明細多有記載「贈貴賓禮盒」等，其中106年11月30日11萬8800元花費，經會計師抽核發現是購買威士忌贈送貴賓，非屬農特產品，難以判定與業務推廣有關；同時，107年3月31日以公共關係費9萬6970元補助溪州鄉購買春酒摸彩禮品，也難認與公司業務有關，監委認為支用顯流於浮濫。

至於北農公共關係費部分，監委調查發現，民國105、106年有報支前主管或其親屬的仙逝慰問金10萬元，甚有高達30萬元者，似與常情不合；而106年報支農委會、農糧署、台北市議會、立法院及台北市政府等中秋節、年終送禮經費，高達184萬1310元，逾該年度實支數3成，其中甚有追加107及108年的中秋節送禮經費，均有消化預算之嫌，與北農為公用事業本旨未合，亟待改進。

此外，去年引發爭議的北農購買殘菜贈溪州老人供餐一事，監委調查後發現，北農在107年2月27日以業務推廣費1萬9000餘元購買9.12公噸蔬菜殘貨贈送社福團體，並不符合北農對蔬菜殘貨的處理機制，且未取得受贈團體出具的捐贈收據，造成事後無法勾稽核對受贈數量，有流向不明之虞，監委認為辦理過程失當。

監委調查報告顯示，對於北農連續休市引發爭議，農委會及台北市政府身為主管機關，不但未齊心解決紛擾，反而透過媒體相互指責，實非政府機關面對危機應有的作為，使人民對政府喪失信心，處理方式至屬失當；同時也提到，北農為總經理制，總經理在執行業務範圍內，對外代表公司，本即有責任主動對外界說明北農因應連續休市的措施，以安定農民恐慌心理，但自去年2月27日北農連續休市引發軒然大波至3月7日期間，北農始終未出面說明。

根據監委報告，雖時任北農董事長陳景峻及台北市市場處，要求時任總經理吳音寧出席3月7日的休市因應措施說明記者會，但其竟拒不出席，顯然由地方主管機關台北市政府指派的董事長與其所屬的市場處，均無法指揮由中央主管機關農委會指派的總經理，凸顯北農官股代表各行其是，致政府體制失靈。

台北農產運銷公司。本報資料照片
台北農產運銷公司。本報資料照片
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