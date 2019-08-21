洪慈庸：時力若走這路線「等著被民眾黨清掉」

2019-08-21 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立委洪慈庸退黨後沒了時代力量包袱，對過去時力黨內路線衝突更能暢所欲言。20日洪接受廣播節目專訪時表示，時力若依然想靠四年前大環境有利氛圍，專攻不分區政黨票，不經營選區，就等著被台灣民眾黨清掉。她也說，時力只是在討論時間點，最後應該還是會支持總統蔡英文，且時力也沒有能耐推出總統候選人，如果真的支持柯文哲或郭台銘，這個黨大概也沒救了。

洪慈庸分析黨內權力結構表示，決策委員及黨代表是類似母雞帶小雞的概念，對於黨內派系大家自己也會分。她指出，在林昶佐還沒退黨前，有8位決策委員是親黃國昌路線的「自主派」，其他7位則屬「溫和派、友綠派」。洪慈庸說，雖不能說黃國昌主導決策會議，但這些決策委員的確比較支持黃國昌的路線。

洪慈庸也提及，林昶佐退黨後，邱顯智確實有拿出態度要協調兩方意見，但因為邱開啟了與民進黨主席卓榮泰的對話討論，就被時力黨內同志質疑，「幹嘛去跟民進黨談？」、「是不是要把選區交換掉？」這讓她頗為灰心。

洪慈庸說，過去黨內討論路線問題，其實更重要的問題是經營選區，畢竟上一屆時力有區域立委選上，是靠著大環境有利選上的，當局勢不一樣了，還能靠一樣的方式選上嗎？