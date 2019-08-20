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民進黨立委中部艱困區 擬公布徵召

2019-08-20 23:16聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨南投縣立委第二選區將由水里鄉長陳癸佑（右）出線，前縣黨部執行長曾琮愷（左）...
民進黨南投縣立委第二選區將由水里鄉長陳癸佑（右）出線，前縣黨部執行長曾琮愷（左）雖然無奈，但強調會留在南投，持續監督縣政。圖／翻攝曾琮愷臉書
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民進黨中執會今天預計將會通過台北市等5個區域立委艱困選區徵召案，南投第2選區徵召水里鄉長陳癸佑，苗栗縣第1選區徵召縣議員羅貴星。

至於新竹縣第1選區擬徵召苗栗縣黨部主委彭瑞德，第2選區擬徵召民進黨發言人暨新聞部主任周江杰，不過，考量到地方意見，及新竹縣市共同輔選的思維，仍有待民進黨主席卓榮泰做最後的處理，今天中執會能否處理，尚未定案。

民進黨新竹苗栗縣

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