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蔡英文與日本人氣Youtuber合作 邀請日人來台觀光

2019-08-20 21:41聯合報 記者林敬殷╱即時報導

中國大陸日前對台灣祭出限縮來台自由行觀光客，蔡英文總統今天在YouTube頻道推出影片，與日本人氣Youtuber三原Japan合作，用美食宣傳台灣，邀請日本人來台灣觀光，蔡總統在影片中也用日文邀請日本朋友來台觀光。

總統府發言人林鶴明說，在這次合作中，三原Japan與蔡總統的頻道各有一支影片。三原Japan是以「2000元吃美食」為題，蒐羅台灣銅板小吃，與蔡總統一起挑戰「完食」。蔡總統展現親民與幽默，一一介紹台灣美食與觀光景點，包含日前蔡總統前往西門町購買的滷味等等台灣特色小吃。

影片中，蔡總統出考題與三原Japan互動，包含2019上半年日本來台觀光客人數達到97萬人，台灣日本同名的車站、日本時代興建的建築、2018年度外銷日本的台灣水果前三名以及在台灣取景的日劇或日本電影。三原Japan一一答對後並獲得蔡總統頒發「台灣美食觀光特派員」綵帶，希望三原Japan繼續推廣台灣觀光。

在蔡總統頻道的影片，可以看到蔡總統以珍珠奶茶為開頭，感謝日本人喜歡台灣的珍珠，也表示歡迎日本人來台灣觀光，品嘗最道地的台灣小吃，體驗最道地的台灣文化。

另外，蔡總統也於影片中推銷芒果、荔枝等水果，也特別提到釋迦，是日本人最新喜歡的水果，並與三原Japan品嘗台灣的釋迦。最後，蔡總統也致贈總統府官方的台灣造型頸枕予三原Japan，表達感謝之意。

蔡總統在YouTube的影片，也透過臉書分享，她說，以前去日本出差的時候，喜歡吃日本的拉麵，也知道很多台灣人很喜歡去日本觀光。

蔡總統說，她也聽說，很多台灣人看到日本人把珍珠加在拉麵裡，這一類的「珍珠創意料理」，都嚇了一大跳！這代表日本人對台灣的文化很有興趣。

蔡總統表示，這次，她用珍珠奶茶和台灣特色小吃，跟三個年輕有活力的日本男孩，三原慧悟、Tommy、Jun醬合作，交朋友，用珍珠奶茶推廣台灣的觀光，也藉此宣傳台灣的觀光，招攬更多日本人來台灣觀光。

蔡總統說，其實，台灣的特色不只是珍珠奶茶，快點進來影片看看，日本人最近也喜歡一項讓你意想不到的水果。她也想請大家幫我傳給更多的日本朋友，邀請他們來台灣玩吧。

蔡英文總統今天在YouTube頻道推出影片，與日本人氣Youtuber三原Jap...
蔡英文總統今天在YouTube頻道推出影片，與日本人氣Youtuber三原Japan合作，用美食宣傳台灣，邀請日本人來台灣觀光，蔡總統在影片中也用日文邀請日本朋友來台觀光。圖／翻攝自總統臉書。
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蔡英文珍珠奶茶觀光景點YouTube

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