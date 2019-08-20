參選時力黨魁有譜 徐永明：願肩負起邱顯智重擔
時代力量決策委員會今天進行補選黨主席未果，且部分決策委員認為，仍應繼續慰留邱顯智，但邱本人則發出聲明重申辭意堅決，並推薦律師曾威凱、時力立院黨團總召徐永明兩人出任黨魁。對此，徐永明在臉書貼文表示，願意配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序，肩負起邱顯智的重擔。
徐永明說，這幾天都與邱顯智保持聯繫，希望他在黨最艱難的時刻不要輕易放下這個重責大任。稍早邱再次婉拒了大家的慰留，這是一個令人遺憾的決定，但也只能尊重他的選擇。
對於被點名接任主席，徐永明表示，擔任黨主席絕不是一件容易的事，曾威凱是邱長期以來的戰友，也總是站在捍衛弱勢的最前線，他絕對夠份量擔任時代力量黨主席之位。只是，剛才得知曾也婉拒了邱的期待。
徐永明說，每位決策委員都是時代力量最寶貴的一份子，無論是願意承擔責任的林亮君，或者是一路打拚下來的其他夥伴，一個都不能少，未來幾個月時代力量還要面對許多艱困挑戰，必須讓黨的運作如常，整理步伐勇敢邁前。
徐永明表示，自己願意隨時配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序，「我必須肩負顯智的重擔，並要邀請亮君、威凱、顯智和所有的黨公職、黨員同志，以及所有的支持者和對時代力量有期許的每一位朋友，讓我們一起衝、一起拚、一起贏」。
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