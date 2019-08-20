參選時力黨魁有譜 徐永明：願肩負起邱顯智重擔

2019-08-20 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量決策委員會今天進行補選黨主席未果，且部分決策委員認為，仍應繼續慰留邱顯智，但邱本人則發出聲明重申辭意堅決，並推薦律師曾威凱、時力立院黨團總召徐永明兩人出任黨魁。對此，徐永明在臉書貼文表示，願意配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序，肩負起邱顯智的重擔。

徐永明說，這幾天都與邱顯智保持聯繫，希望他在黨最艱難的時刻不要輕易放下這個重責大任。稍早邱再次婉拒了大家的慰留，這是一個令人遺憾的決定，但也只能尊重他的選擇。

對於被點名接任主席，徐永明表示，擔任黨主席絕不是一件容易的事，曾威凱是邱長期以來的戰友，也總是站在捍衛弱勢的最前線，他絕對夠份量擔任時代力量黨主席之位。只是，剛才得知曾也婉拒了邱的期待。

徐永明說，每位決策委員都是時代力量最寶貴的一份子，無論是願意承擔責任的林亮君，或者是一路打拚下來的其他夥伴，一個都不能少，未來幾個月時代力量還要面對許多艱困挑戰，必須讓黨的運作如常，整理步伐勇敢邁前。