2020動向 王金平：努力表現、奉獻自己

2019-08-20 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



郭、柯、王三人結盟有沒有譜，引發關注。立法院前院長、國民黨立委王金平今透過臉書指出，要當一個國家的領導者，不但要有賢、有能、德配天地、更不能違背自己的良心和認知，只要努力表現自己、奉獻自己，「天公總會疼憨人。」

國民黨總統參選人韓國瑜出線後，王金平仍堅持選到底，動向引人聯想。王金平今在臉書表示，上周他到台南參加國學文化與企業經營研討會，很開心能順便和大家分享他對國政的看法。他認為，國家的政治一定要走中道，不要走偏，台灣不是只有對錯和藍綠，還有很多事情可以互相融合以及學習，要推出一個大家都能夠共同接受的中道思想，才是國家人民之福。

王金平指出，常常聽人家說「選賢與能」，所以要當一個國家的領導者，不但要有賢、有能、德配天地、更是不能違背自己的良心和認知。老子在道德經有寫到，「上善若水，水利萬物而不爭」，但只要努力表現自己、奉獻自己，天公總會疼憨人。

王金平表示，前陣子他和台北市長柯文哲見面，從頭到尾他都在跟柯講治國的理念，但後來卻傳出他邀請柯當副手，和他搭配選總統，雖然這不是事實，但是也都無所謂，「反正我們格局要大、視野要寬闊，最終目的是要集結各界資源，為了讓台灣更好盡一份心力。」