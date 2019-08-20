防韓國瑜座車被安裝追蹤器 警出利器

2019-08-20 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜自爆料座車被裝追蹤器，雖然他與市府都未正式提告，高雄市警局也表示沒接獲報案，不過警方為防範市長座車被裝GPS追蹤器，今天調2支「車底檢視器」，配給市長隨扈，要求天天以檢視器巡察車底，避免再生事端。