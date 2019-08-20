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這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

情義相挺！ 林姿妙帶頭擔任韓國瑜宜蘭競選總部主委

2019-08-20 20:33聯合報 記者戴永華╱即時報導

韓國瑜布局選總統，積極安排各縣市競總人馬。據了解，宜蘭縣長林姿妙不管新北「漢子」與台中「燕子」的態度，決定對韓情義相挺，今天確定出任韓國瑜宜蘭競選總部主任委員，總幹事由縣黨部主委、議長張建榮擔任，府會龍頭帶頭打選戰，競總近日將正式對外公布。

林姿妙日前面對媒體受訪時，雖然答覆縣政優先，但事實上，由她出面接掌韓國瑜宜蘭競選總部主任委員的相關事宜，一直都在進行中。根據身邊幕僚透露，上周花蓮縣前縣長傅崐萁、周錫瑋與朱立倫的秘書等人私下拜會林姿妙，在官邸談了許久，全也是為了韓的選舉布局而來。

韓、林雙方今天更進一步確認，除了由林姿妙擔任競總主委、總幹事將由議長張建榮出任，而且就連競選總部位置也選在羅東後火車站，沿用去年林姿妙選縣長的競選總部場所。待一切細節敲定後，近日會對外公布。

據了解，去年大選韓國瑜聲勢正旺，百忙中抽空北上到宜蘭幫林姿妙站台、拉抬選情，最後林姿妙成功翻轉綠地變藍天，韓的這份情義讓林姿妙等人感念在心。幕僚認為，林姿妙當過縣議員與羅東鎮長，對地方人脈十分熟悉，現在以縣長身分接掌韓的競總主委，帶頭打選戰，一直是他們認為很自然的事，也是「情義相挺」，並不會去管新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕目前的態度。

幕僚表示，林姿妙最近才剛忙完國際童玩藝術節，接下來9月初還有一場媽祖文化節大型活動，忙得不可開交，所以受訪時以「縣政優先」回應，並不代表她不挺韓國瑜。

宜蘭縣長林姿妙決定擔任韓國瑜宜蘭縣競選總部主任委員，帶頭打選戰，圖為去年10月韓...
宜蘭縣長林姿妙決定擔任韓國瑜宜蘭縣競選總部主任委員，帶頭打選戰，圖為去年10月韓國瑜到宜蘭幫林姿妙站台造勢。 資料照.圖/林姿妙競選總部提供
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宜蘭縣長林姿妙決定擔任韓國瑜宜蘭縣競選總部主任委員，帶頭打選戰，圖為去年10月韓...
宜蘭縣長林姿妙決定擔任韓國瑜宜蘭縣競選總部主任委員，帶頭打選戰，圖為去年10月韓國瑜到宜蘭幫林姿妙站台造勢。 資料照.圖/林姿妙競選總部提供
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宜蘭縣長林姿妙決定擔任韓國瑜宜蘭縣競選總部主任委員，帶頭打選戰，圖為去年10月韓...
宜蘭縣長林姿妙決定擔任韓國瑜宜蘭縣競選總部主任委員，帶頭打選戰，圖為去年10月韓國瑜到宜蘭幫林姿妙站台造勢。 資料照.圖/林姿妙競選總部提供
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林姿妙韓國瑜

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