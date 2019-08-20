邱顯智辭意堅定 點名這2人接棒時代力量黨主席

2019-08-20 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量自邱顯智辭去黨主席一職後，黨魁空缺至今，今下午決策委員會雖討論黨主席改選，但因唯一登記參選的決策委員、台北市議員林亮君未通過投票門檻，且部分委員認為應該繼續慰留邱，而未有結果。對此，邱顯智在臉書發文再度表達，不考慮回任主席，並推薦律師曾威凱、立法院時力黨團總召徐永明出任主席。

邱顯智表示，收到中午時代力量的決策委員會結果通知，部分委員認為應該持續慰留他，實在是很感謝大家的厚愛，「但我之前已經說明，確實認為自己應該負起政治責任，也承認個人能力有限，期望黨能選出下一任主席，比我更細緻地處理黨內外的協調工作。因此，我要再次明確表達，我不考慮回任主席。」

邱顯智說，即便不做主席，仍然會為了時代力量、為了新政治，和黨內同志共同努力。關於下一任主席的人選，邱顯智認為有兩位決策委員較適合出任主席，分別是曾威凱與徐永明。

邱顯智表示，誠摯希望兩位能出面承擔黨的重責大任。也希望決策委員會能盡快完成黨主席的改選，讓黨能共同前進，「不論繼任人選是誰，我都願意盡最大的努力來協助，為新政治來努力，這樣的初衷始終沒有改變」。

對此，曾威凱稍早也在臉書貼文，表達婉拒之意。他表示，謝謝邱顯智的看重，但因為事務所業務繁忙，且自認無法勝任這個重責大任，「但正如顯智所說，我們共同參與時代力量的創立，對這個黨有著深厚的感情，我將會留在決策委員會繼續為時力貢獻心力，不負支持者所託」。曾也指出，林亮君跟徐永明都是很適合的人選，希望大家繼續努力。

徐永明受訪時則表示，雖然因為身兼黨內立院總召職務，在分工原則下並無太大意願角逐黨魁，但若大家共同推舉，也不會排斥承擔下黨主席的責任。