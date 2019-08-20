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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

影／口譯哥風波未了 國民黨批監察院不中立

2019-08-20 18:45聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

「口譯哥」趙怡翔今年1月出任我國駐美代表處政治組組長，引發爭議，監察院日前向外交部提出糾正，認為趙怡翔資歷不符合任用標準，但外交部卻發新聞稿反擊，稱監察院調查報告與事實不符，無法接受。國民黨立法委員陳宜民則召開記者會痛批蔡政府「滿城盡是吳音寧，這是＋1」，蔡英文總統則回應，這件事情外交部跟銓敘部都說明了，我們覺得這一項人事任用是沒有問題的，希望監察院能夠秉於憲政分際的原理，尊重行政部門的決定。

國民黨立院黨團今天舉行記者會，批評蔡政府「違法酬庸口譯哥，外交部還死不認錯」。圖...
國民黨立院黨團今天舉行記者會，批評蔡政府「違法酬庸口譯哥，外交部還死不認錯」。圖／國民黨團提供
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外交部監察院趙怡翔

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