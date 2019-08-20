館長陳之漢魅力何在？ 政治人物愛恨交加

2019-08-20 18:47 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



Youtube頻道「寶寶愛館長」。（photo by網路截圖） 分享 facebook

形象粗獷剽悍、出口成「髒」的網紅館長，坐擁數十萬粉絲基礎，讓郭台銘、卓榮泰、賴清德、謝龍介、侯友宜、黃國昌等政治人物都願意上他節目拚網路聲量，也讓他的言行跨越特定族群，經常出現在大眾媒體上。自然也使直播間外的公眾心生困惑，「館粉」到底欣賞他哪點？

5年來幾乎每晚開播

館長本名陳之漢，經營4個事業體，包括健身房、直播代言、自創服飾與飲食商品。他幾乎每晚都開直播，從2015年在蘆洲開第一間健身房開始活躍於臉書直播，以講解健身觀念為主。接連開到第四間林口館健身房後，聲名大噪，幾乎每晚開直播與動輒上萬名的觀眾互動，話題也擴大到聊江湖閱歷、政治評論、歡樂打遊戲、企業經營心得等。

去年九合一競選期間，在直播中談到候選人爭相想上館長節目，他透露：「曾有專業團隊做過比較，在眾直播主中，他的『粉絲黏著度』排名數一數二。」而對鋼鐵館粉而言，他們對館長人格的信任感、是從長期的直播內容中建立起來。

從挺韓到反韓

去年10月，高雄市長參選人韓國瑜上館長直播，兩人一訪一答，館長提問「會不會做落跑市長？」並表態力挺韓國瑜競選。韓市長當選後，館長卻在「高雄市政」、「捐50萬給高雄市沒收到感謝狀」等事開始嚴厲批韓。韓國瑜宣布參選總統後，更是痛批韓「不守信用。」

5月與總統蔡英文同台出演《莒光園地》後，館長在直播中與韓國瑜正式決裂：「我在鏡頭前面，和所有因為我而投給韓國瑜的人和粉絲，鄭重的道歉。但有時候是這樣，知人知面不知心，我想說可以讓高雄更好，但你們失望，我更慘。」

不懂劇情為何反轉

此外，郭台銘4月底投下宣布參選總統的震撼彈時，館長當時第一反應是笑說，「郭董參選，選舉會變好看。」但隨即，也大篇幅砲轟郭董「國防靠和平」、「富士康員工跳樓」等事。郭台銘拚國民黨總統初選期間，曾邀館長爬象山，被館長以「在健身房踩階梯機就好」回絕。隔週，看到郭董「嘴砲味」十足的邀約影片後，館長隨即豪邁大笑稱像是好朋友間在互酸，改為爽快答應。

從挺韓到反韓、從拒絕與郭台銘爬象山到轉為答應邀約，館長在每日的新聞報導中，劇情大反轉、立場態度不一，經常讓外界霧裡看花，「看不透館長的中心思想。」

成新聞素材引誤解

館長的直播觀眾群都曉得，館長常強調，他的新聞露出分為主動與被動2種：主動是指館長主動受訪；被動則是館長並未受訪，新聞記者從直播影片中尋找新聞素材後，即製作成一篇新聞報導，經常惹得館長不滿、連夜開罵。

館長在18日直播中開宗明義表明「我以下講的話，為了怕新聞記者亂抄，我會慢慢地講。」接著，他開始向觀眾抱怨，近期對柯文哲感到失望，並開始評論柯文哲與蔡衍明吃飯十幾次等事。

該影片長達半小時的論述中，主流媒體多以「本來柯在我心目中是100分，但現在已經不到60分了」、「搞不懂柯Ｐ」為標題，並著重報導館長指出的「柯文哲最大的缺點就是，講話都用故事性模糊方式帶過，不夠肯定，容易讓人有其他聯想。」

然而隔日，館長卻在直播中宣布已與柯幕僚敲好時間，柯文哲將上他直播節目講清楚。隨即有媒體以《館長暴怒狂轟柯P！》為題報導，隔日，館長說「暴怒」此用詞並不正確，他並沒有暴怒，他所講的都是忠言逆耳、良藥苦口的「建言。」館長也當場宣布，已與柯幕僚敲好時間，近期將邀柯文哲直播，把話講清楚。一方面，也顯示他操作議題的能力絕佳。

脈絡化理解太耗時

館長多次在《如何用新聞寫死你!》等直播影片中，花1小時長篇控訴部分媒體的標題殺人、過分簡化論述與截頭去尾，「只想製作服務特定立場的報導。」館長說，他希望外界完整看完整段直播後再評論，只看隻字片語、或某一集的內容，很容易曲解他的意思。也就是說，經過加工的新聞報導，容易陷入「去脈絡化」的陷阱。

觀察他2018年以後的直播，若是談及新聞記者關注的政治議題，他開始會做好自我防範措施，經常開播講到一半時，自覺講到「會被製作成新聞報導的段落時」，便特別放慢講、刻意把論述講完整，並當場喊話要記者別「亂寫」、「只取想要的部分。」

除了驚人的線上直播觀看數，館長的網路流量多來自於YOUTUBE，訪談高雄市長參選人韓國瑜、格鬥場上秒殺吃屎哥等影片皆破200萬。特別的是，莒光園地的點閱數通常為數千至數萬次，而館長登場該集，竟達37萬。

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